EU info kutak Niš vas poziva da se družite sa nama na novoj radionici iz serijala “Kulturica” koja će se održati u četvrtak, 12. oktobra u 18 časova u prostorijama Univerzitetske biblioteke “Nikola Tesla” (Kej Mike Paligorića 2a, Niš) gde nastavljamo upoznavanje naših najmlađih sugrađana i sugrađanki sa Institucijama kulture.

Univerzitetska biblioteka nam je pripremila izložbu koja nosi naziv “Umetnički portreti genija: 80 godina od smrti Nikole Tesle” sa idejom da se podsetimo velikana koji svojim likom, harizmom i dostignućima iznova inspiriše umetnike širom sveta.

Mališani će imati priliku da pogledaju izložbu i čuju priču o Biblioteci, njenom radu i istorijatu, a nakon edukativnog dela sastaviće svoj mali elektro motor uz pomoć koga će razumeti kako se struja stvara i održava.

Stvorićemo mehanizam koji pokreće strujno kolo i izaziva svetljenje diode, a za ovaj pronalazački poduhvat imaćemo pomoć prijatelja, Nine i Milana, edukatora iz Dedine garaže.

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator. Radionica je namenjena deci uzrasta od 7 do 14 godina.

Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje dete za učešće na radionici do srede, 11. oktobra ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to preko formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost da učestvuju, prednost učešća imaju deca koja nisu učestvovala na prethodnim radionicama u okviru ovog ciklusa.

***

EU info kutak u Nišu organizuje serijal edukativnih radionica o kulturi namenjenih deci uzrasta od 5 do 14 godina, sa ciljem postavljanja temelja kulture kao sastavnog dela odrastanja i obrazovanja, a sve kroz igru, zabavu i interaktivno druženje.

Serijal “Kulturica” radimo u saradnji sa Ustanovama kulture iz Niša koje će deliti svoja znanja, kreativnost i veštine sa najmlađima, radeći na promociji kulturnog nasleđa, sličnosti i razlika u kulturi, istoriji i vrednostima između Srbije i zemalja Evropske unije.