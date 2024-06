Poslednjih godina kada se na medijima saopšti koliko je dnevno zagađenje vazduha u pojedinim gradovima, Zaječar se i ne spominje, ali nažalost, ne zbog toga što je u vazduh čist, već zato što su podaci o trenutnom zagađenju nedostupni javnosti, pa grad koji nosi neslavnu titulu vicešampiona po zagađenosti u Srbiji ostaje zaboravljen, kako od medija tako i od organa i instucija koji su zaduženi za rešavanje ovog problema.

Dominantni izvor zagađenja vazduha u Zaječaru su suspendovane PM10 čestice čije su enormne vrednosti posledica korišćenja fosilnih goriva za grejanje, a u gradu postoji samo jedna državna merna stanica u čije rezultate je moguće ostvariti uvid sa godinu dana zakašnjenja, jer nema mogućnost očitavanja u realnom vremenu…

I tako su Zaječarci i figurativno i bukvalno u magli i to u smrtonosnoj magli iz koje se čak i ne nazire tračak nade da će se ovaj ogroman problem u dogledno vreme rešiti. U magli su i informacije o razmerama zagađanja, čije vrednosti u pojedinim trenucima dostižu nivo koji bi podrazumevao zabranu boravka na otvorenom prostoru. U magli su i procene o uticaju zagađenja na broj obolelih od karcinoma i kardiovaskularnih bolest, kao i podaci o uticaju zagađenja na broj prevremeno umrlih ljudi. Na nivou Srbije to je 6 hiljada prevremenih smrti godišnje, a imajući u vidu da je Zaječar iza Valjeva, drugi po zagađenosti, dolazi se do sumornih procena da stotine Zaječaraca svojim životima plaćaju danak zanemarivanja ovog akutnog, verovatno i najvećeg problema njihovog grada…

Šestu epizodu serijala “Pogledaj oko sebe” možete pogledati u nastavku.

Ova emisija je proizvedena u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.