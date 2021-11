„Izvoz iz Srbije se udvostručio, a više od polovine tog izvoza ide u zemlje Evropske unije i stvari se velikom bezinom menjaju na bolje“, istakao je ambasador EU u Srbiji, Emanuele Žiofre tokom posete preduzeću „ABD-prom“ iz Jevremovca nadomak Šapca, čiji je razvoj EU podržala značajnim sredstvima.

„Želimo da budemo sigurni da svi resursi koji su na raspolaganju, sva sredstva koja imamo, stignu do samih poljoprivrednika kako bi mogli da realizuju projekte, da se modernizuju, budu konkurentni na tržištu i budu ekološki“, navodi ambasador Žiofre.

Ova kompanija postoji punih dvadeset godina, a bave se obradom i zamrzavanjem višanja, šljiva, jagoda i drugog voća. U letnjim mesecima, kada je ovom voću sezona, troše značajne količine struje, kako bi uspeli da zamrznu proizvod. Aleksandar Jakovljević, vlasnik „ABD-proma“, tokom današnje posete ambasadora, prisetio se kako je godinama posećivao inostrane firme, gledao njihov napredak i priželjkivao da se modernizuje. Tako je i učinio – uz podršku EU nabavio je solarne panele.

Zanimljivo je da, tokom zime, kada je proizvodnja manja, pa nema ni tolikog utroška struje, solarni paneli proizvedu i više nego dovoljno energije, te Jakovljević viškove plasira Elektroprivredi Srbije.

Kompletan projekat koštao je nešto više od 74 miliona dinara, od čega je više od 31 miliona podrška EU, kroz IPARD sredstva.

„Važno nam je da imamo energiju za sopstvene potrebe. Investicija nije mala. Rok otplate će biti kraći nego što smo predviđali, zato što je energija drastično poskupela“, rekao je Aleksandar Jakovljević.

„Ovim projektom su povećane aktivnost i konkurentnost ove firme, a važan je ekološki element. EU već dugo sarađuje sa Ministarstvom poljoprivrede i u okviru IPARD-a smo još odavno izdvojili 175 miliona evra. Taj novac će moći da generiše investicije od ukupno 600 miliona evra u poljoprivredu. Pošto želimo da uradimo još i više, trenutno razgovaramo o narednoj fazi IPARD-a III za koji ćemo izdvojiti 280 miliona evra. To su sve bespovratna sredstva, koja će sa sufinansiranjem države Srbije i kompanija pružiti poljoprivredi mnogo više“, dodao je ambasador Žiofre.

Ministarka za evropske integracije, Jadranka Joksimović, takođe je podsetila na novi ciklus podsticaja – IPARD III (2021-2027).

„IPARD III će posebno obratiti pažnju na projekte koji će se ticati rodne ravnopravnosti i učešća žena u poljoprivrednoj proizvodnji. Mi u projektima koji su aplicirani imamo samo oko 23 odsto žena, a misim da bi to trebalo da bude mnogo više. Takođe, tu su i mladi. Otprilike svaki 14. koji aplicira za projekte iz oblasti poljoprivredne proizvodnje ima manje od 40 godina. Prosečna starost vlasnika poljoprivrednih gazdinstava koji su aplicirali je 61 godina. Moraćemo da podstaknemo mlade kako bi ostajali na selu i moramo podstaći ravnomeran regionalni razvoj”, rekla je Jadranka Joksimović.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, nazvao je Aleksandra Jakovljevića pionirom u ovoj oblasti:

„IPARD služi za to da realizuju pojedinačne investicije. Aleksandru Jakovljeviću je trošak električne enrgije bio 8 do 10 odsto. Investicija će se vratiti za četiri godine. Vek solarnih panela je 15 do 20 godina i on neće imati taj trošak, nego će mu to ostati kao profit.“

„Poljoprivrednici na ovom primeru mogu da vide da IPARD nije komplikovan, da mogu da se podnesu zahtevi, da se oni odobravaju i da se vraćaju vrlo visoki iznosi i da ozbiljno mogu da unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju“, dodala je Biljana Petrović, direktorka Uprave za agrarna plaćanja.

Evropska unija je donirala 230 miliona evra za poljoprivredu i bezbednost hrane u Srbiji od 2000. godine. Podizanje konkuretnosti, standarda bezbednosti hrane i čuvanja javnog zdravlja, poštovanje dobrobiti životinja i standarda zaštite životne sredine – glavni su pravci pomoći EU ovom sektoru. IPARD (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) jeste vodeći program u ovoj oblasti, u okviru kog je za Srbiju izdvojeno 175 miliona evra u periodu između 2014. i 2020. godine, uz još 55 miliona evra nacionalnog sufinansiranja, a namenjen je poljoprivrednim proizvođačima.

