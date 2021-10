Ogromna čast! Naša zemlja prvi put deponuje seme poljoprivrednih biljaka u Svetski trezor na Svalbardu. Zalaganjem Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, u saradnji sa vladom 🇳🇴 i @NordGen, učinjen veliki korak za prehrambenu sigurnost budućih generacija u Srbiji. pic.twitter.com/NoK1ac6iwD

— Embassy of the Republic of Serbia in Norway (@SRBinNorway) October 26, 2021