„Ko da pušti ženu da ide na sastanak? Ko će onda da radi i brine o kući?“ – stariji meštanin iz Šumadije, na pitanje o potrebi da i starije žene više učestvuju u životu i odlukama mesnih zajednica.

Iako nedovoljno poznaju prava koja imaju, starije žene veoma dobro definišu probleme sa kojima se susreću, i konstatuju da nisu ravnopravne niti sa svojim vršnjacima niti sa mlađim ženama. Ovo je bilo veoma primetno na svim obukama predstavnika udruženja penzionera i drugih organizacija civilnog društva koje rade sa starijima / za starije, a koje su sprovedene u šest gradova u Srbiji u okviru projekta „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“.

Učesnici iz Moravičkog okruga na obuci u Čačku i učesnici iz Šumadijskog okruga u Kragujevcu, 4. i 5. avgusta 2021. godine, složili su se da je najteži položaj starijih žena koje žive u seoskim sredinama i da su one najdiskriminisanije. Najčešće nemaju penziju, nisu vlasnice ni kuća u kojima žive niti imanja koja obrađuju, a moraju da rade sve dok mogu da se kreću, kako bi obezbedile neki minimum egzistencije.

U selima često nema ni lekara, ni pošte, niti redovne autobuske linije do gradskih sredina. Starije žene, kako u seoskim, tako i u gradskim sredinama, u većem su riziku od nasilja, posebno psihičkog, zanemarivanja njihovih potreba i ekonomske eksploatacije. Ali, one sve manje mogu da pruže otpor u takvim situacijama. Konstatovale su i da nekada i same doprinose da budu zapostavljene, prvo u svojoj porodici, pa onda i u lokalnoj zajednici. Ističu da društvo ne brine dovoljno o njima, posebno ne o onima koje nemaju penziju niti ikakav drugi redovan izvor prihoda.

Svi učesnici ovih obuka su se složili da starije žene nedovoljno učestvuju u društvenom životu svoje zajednice, a posebno je niska njihova participacija u političkom životu. Ovakvi skupovi za njih su dobra prilika da podižu nivo sopstvene svesti i nivo informisanosti o pravima koje imaju, kao i o značaju sopstvene participacije u javnom i političkom životu, odnosno na mestima gde se donose odluke koje se njih tiču. Složili su se da treba zagovarati kod donosilaca odluka za obezbeđivanje kvota za participaciju žena i u mesnim zajednicama, kao i kvota za starije žene na svim nivoima, u okviru ovih kvota za žene.

Foto: Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu

Potrebno je zagovarati za uspostavljanje saveta starijih građana u lokalnim samoupravama u kojima će, srazmerno broju članova, biti uključene i starije žene. Konačno, neophodno je zagovaranje za ravnomerniju podelu poslova i obaveza u domaćinstvu, između žena i muškaraca, kako bi se unapredila mogućnost da žene, uključujući i starije žene, na ravnopravnoj osnovi utiču na oblikovanje i definisanje javnih politika, od nivoa mesne zajednice, pa nadalje.

Jedna od starijih žena koja se aktivno bavi volonterstvom u okviru projekta „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“ je Danica Šmic, heroj borbe za prava starih iz Beograda. Ona se nalazi i na fotografiji „Na stanici – volonterka na putu ka zavisnoj osobi“ koja je osvojila prvo mesto u kategoriji najbolja fotografija EU projekta na konkursu Čovek u fokusu koji je organizovala Delegacija Evropske unije u Srbiji u partnerstvu sa časopisom National Geographic Srbija.

Obuke o ljudskim pravima, zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti su deo aktivnosti iz projekta „Za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu“, koji sprovode Udruženje Amity – snaga prijateljstva i FemPlatz, a koji finansira Evropska unija.

Podrška EU za unapređenje demokratije i ljudskih prava u Srbiji od 2014. godine do danas iznosi više od 53 miliona evra. EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Trenutno je u toku niz projekata koje finansira EU, a koji se sprovode u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva, sa ciljem postizanja poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju.