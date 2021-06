EU info kutak Niš i Fabrika umetnika pokreću serijal radionica za decu predškolskog i školskog uzrasta, uz korišćenje metoda prirodne, Waldorf pedagodije, nove kod nas. Radionice će voditi Nela Jotović, diplomirani pedagog-vaspitač, sa višegodišnjom praksom u Waldorfskoj pedagogiji. Ovo je nastavak kreativnih i stvaralačkih radionica EU info kutka.

Kroz kombinaciju nekoliko umetničkih pravaca, na zabavan i interaktivan način, deca će na radionici razvijati zdrave navike i biti animirana da prirodu razumeju i da je dožive svojim čulima. Rad i iskustveno učenje u prirodnom ambijentu, kroz igru budi radoznalost i kritičko razmišljanje, te podstiče maštovitost i kreativnost, kao i ekološku svest kod dece.

Radionice se održavaju u kampu Fabrike umetnika, na desnoj obali Nišave kod Brzog Broda, a prva je na programu u subotu 3. jula.

Rad će biti podeljen u dve grupe:

* deca predškolskog uzrasta – 4 do 6 godina ( 3. jul od 17:00h do 17:45h)

* deca nižih razreda osnovne škole – 7 do 10 godina ( 3. jul od 19:00 do 20:30h)

Teme o kojima će deca učiti u serijalu radionica biće najvažniji resursi kojima naša planeta raspolaže: voda, zemlja, vatra, vazduh i biljke.

U praktičnom radu sa decom na radionicama će učestvovati i pomagati studenti pedagodije sa Filozofskog fakulteta u Nišu.

Otuđenost i usamljenost takođe su karakteristični za današnje porodice, a ove radionice, pored kontakta sa prirodom, deci i roditeljima pružaju kvalitetno provedeno vreme zajedno.

Učešće je besplatno. Zbog ograničenog broja mesta, roditelji/staratelji koji žele da prijave decu za učešće na prvoj radionici 3. jula treba da popune formular, najkasnije do 2. jula ili do popune kapaciteta.

Prijavni formular

Napomene:

Ukoliko dođe do popunjavanja kapaciteta radionica planiranih za 3. jul, biće organizovane nove u istim terminima u nedelju, 4. jula.

Oblačenje dece treba da bude u skladu sa boravkom u prirodi.

*Kamp Fabrike umetnike jedna je od inicijativa koja je podržana kroz projekat „Lokalni poziv za EU“ koji finansira EU, a sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

Koreni Waldorfske pedagogije su u Nemačkoj, a njen utemeljivač je Rudolf Štajner, austrijski naučnik i reformator mnogih područja modernog života. U Waldorf pedagogiji se gaji individualnost deteta. Dečje aktivnosti su osmišljene tako da angažuje dete na svim nivoima – fizičkom, mentalnom, emotivnom, duhovnom.