Novi program školske razmene – Superschools nudi srednjoškolcima i njihovim profesorima priliku da upoznaju region Zapadnog Balkana Ovaj program organizuje Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), a učesnici će imati priliku da putuju, predstave sebe, svoju školu i običaje svojim domaćinima, kao i da nauče nešto novo o lokalnim zajednicama .

Na svečanom otvaranju programa, okupljene načelnike školskih uprava pozdravio je ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.

“Evropska unija u potpunosti podržava inicijative koje podstiču duh pomirenja i saradnje među mladima u regionu. Region Zapadnog Balkana će napredovati kroz zajedničko delovanje u promovisanju tolerancije, solidarnosti, mobilnosti i saradnje. Zbog toga, EU će nastaviti da podržava rad Regionalne kancelarija za mlade, kao što je to učinio i sa ovim programom u vrednosti od 5,5 miliona evra”, rekao je Žiofre.

Ambasador Žiofre je najavio i da će sledeći budžetski period (2021-2027) biti posebno važan za mlade na Zapadnom Balkanu. EK će podržati ciljeve Strategije za Zapadni Balkan, koja predviđa veći fokus na društveno-ekonomski razvoj društva, uključujući povećana sredstva za projekte mobilnosti i učenja kroz program Erazmus+. Usvojeni Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, ima jedan od ciljeva da aktivira sve mlade ljude, pružajući im kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja ili istraživanja u roku od četiri meseca od situacije nezaposlenost ili napuštanje formalnog obrazovanja, naglasio je ambasador.

„RYCO je potreban mladima u regionu. Verujem da će ovaj program poslužiti kao sredstvo za izgradnju mira i pomirenja među mladima na Zapadnom Balkanu i time još jednom pokazati da ovaj region pripada Evropi“, istakao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i prvi potpresednik Vlade Srbije gospodin Branko Ružić.

Regionalna kancelarija za mlade je deo Berlinskog procesa i nastala je po ugledu francusko-nemačke kancelarije za mlade, nastale nakon Drugog svetskog rata. Duboko verujem da će program Superschools doprineti regionalnom pomirenju i da će mladi kroz ramene postati manje impresionirani nacionalističkim narativima,» naglasio je nemački ambasador Tomas Šib.

Ivana Antonijević, direktorka kancelarije RYCO u Srbiji je naglasila da je u dosadašnjem radu Regionalne kancelarije podržano preko 110 školskih projekata, u kojima je učestvovali preko 20 000 mladih, te više od 2000 nastavnika i nastavnog osoblja na Zapadnom Balkanu.

„U naredne tri godine, koliko će trajati program Superschools, biće podržana razmena 200 srednjih škola iz regiona, te preko 5000 njihovih učenika. Pored razmena, program će se usredotočiti i na obuke namenjene nastavnicima i nastavničkom osoblju“, rekla je Antonijević.

Program se sprovodi u naredne tri godine i pružiće podršku školama u osmišljavanju regionalnog programa školske razmene koji će omogućiti srednjoškolcima da učestvuju u dugoročnom RYCO-ovom programu razmene. Pozivaju se sve srednje škole sa Zapadnog Balkana, kako javne tako i privatne, da se prijave za učešće u programu.

Zainteresovana škola treba da se registruje na sajtu www.superschools.net, kreira svoj profil i pronađe partnersku školu iz drugog dela Zapadnog Balkana. Poziv je otvoren 27. septembra i traje do 28. oktobra 2021. Nakon toga, partnerske škole bi trebalo da izaberu i u svojoj prijavi predlože zajedničke aktivnosti koje će sprovoditi tokom razmene. Prve godine programa, razmene će se odvijati od februara do maja 2022. godine, a svaka škola će organizovati jednu posetu partnerskoj školi sa grupom od deset do dvadeset učenika. Učenici će biti u pratnji jednog ili dva profesora, dok će razmena trajati između šest i deset dana.