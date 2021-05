Učešće građana je osnovna evropska vrednost

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao nacionalna kontakt tačka za EU program “Evropa za građane i građanke”, organizovalo je u četvrtak 13. maja konferenciju “Evropska unija kao zajednica vrednosti”. Ovom prigodom su predstavljeni rezultati koje su organizacije civilnog društva i lokalne samouprave ostvarile u proteklom period. Takođe, najavljeni su i modeli podrške civilnom društvu u novoj finansijskoj perspektivi (2021. – 2027.).

Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iskazao je da je Evropska unija unija vrednosti i zakona i da Evropa teži da bude bliže svojim građanima. On je takođe istakao da se ova konferencija održava u nedelji nakon obeležavanja Dana Evrope 9. maja. “Dan Evrope je svaki dan. Samo učešće Srbije u EU Programu „Evropa za građane i građanke“ od 2012. godine je jako važan instrument za sve one koji su zainteresovani da upoznaju bolje samu Uniju i njene vrednosti.”, istakao je Fabrici.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić je istakla da se Evropa za građane ili Evropa kao zajednica vrednosti najjasnije vidi kroz rad aktivista i svih onih koji su privrženi Evropi. Onih koji su se u prethodnih 7 godina trudili da se Evropa vidi na jedan mnogo životniji i humaniji način, i tako približi građanima i građankama. Ona je takođe naglasila da su evropske vrednosti isto što su ljudska prava i slobode, one omogućuju život dostojanstvenog ljudskog bića u tolerantnoj sredini, što pre svega podrazumeva postojanje dijaloga i demokratije. Ona je naglasila da u godini pred nama očekujemo više evropskog entuzijazma i da je učešće pre svega organizacija civilnog društva u Programu „Evropa za građane i građanke“ bilo značajno i da desetine odobrenih projekata svedoči o značaju ovakvog Programa za Republiku Srbiju.

Ministar za evropske integracije, Jadranka Joksimović ocenila je da je pred Srbijom još dosta toga da uradi na putu evrointegracija, ali da posao očekuje i Evropsku uniju kada je u pitanju zaštita evropskih vrednosti i zajednička revitalizovna Evropa kao celina. Ona je naglasila da veruje da će za nekoliko godina Evropa biti dodatno revitalizovana članstvom Srbije u Evropskoj uniji jer Srbija želi da bude održiva, pametna, zelena i razvijena država u isto tako održivoj, pametnoj, razvijenoj, zelenoj Evropskoj uniji. „Evropske vrednosti zaista jesu odluka i rešenost da na miran način i saradnjom demokratija dolazite do zajedničkih interesa, istih ciljeva, ali nekada i različitih, a koji će na kraju doneti korist svakome ko je deo zajedničkog koncepta Evropske unije ili zajedničke Evrope, onako kako je i Pariska povelja koncipirala Evropu koja ne može biti zaokružena ako nije potpuno ujedinjena od severa do juga i od istoka do zapada“, rekla je ona.

Na konferenciji su prezentovani i rezultati učešća Republike Srbije u ovom Programu. Tokom prethodnih 7 godina, u okviru programa „Evropa za građane i građanke” odobreno je 53 projekata čiji su nosioci iz Republike Srbije u ukupnom iznosu od preko 3.2 miliona evra. Preko 470 korisnika iz Srbije uspostavilo partnerstva sa kolegama širom Evrope, a mnoga od ovih partnerstava rezultirala su i nastavkom saradnje na drugim projektima i programima.

U završnom panelu, predstavljena je i podrška Evropske unije u periodu od 2021. do 2027. godine, kako kroz podršku Delegacije Evropske unije organizacijama civilnog društva u novoj finansijskoj perspektivi, tako i kroz predstavljanje mogućnosti koje nude EU programi Kreativna Evropa, Erazmus + i Program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“. Istaknuto je i da će u narednom budžetskom ciklusu od 2021. do 2027. Program Evropa za građane i građanke biti spojen sa programom “Pravo, jednakost, građanstvo” i da će se zvati “Građanstvo, jednakost, prava i vrednosti”.

Više o mogućnostima dobijanja bespovratne pomoći u okviru programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ možete pogledati ovde.

Brošuru programa “Erazmus +” na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.