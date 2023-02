Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) – Lokalna kancelarija u Srbiji, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) organizovala je javni događaj ‘’Upoznajte Superškole Srbije’’ u Beogradu, 1. februara 2023. godine, u okviru regionalnog programa razmena “Superškole”.

Trideset odabranih škola predstavljali su direktori/ke i profesori/ke, a pored njih su događaju prisustvovali i ministar prosvete, Branko Ružić, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva, savetnica ministra turizma i omladine, Snežana Klašnja, direktorka GIZ u Srbiji Daniela Funke i direktorka RYCO lokalne kancelarije u Srbiji, Marija Bulat.

Ministar Ružić otvorio je događaj i podvukao važnost programa poput “Superškola”, koji pružaju pomoć mladima da dobiju priliku za mobilnost i povežu se sa svojim vršnjacima u regionu. “Veoma mi je drago što su u prethodnom periodu srednje škole iz Srbije pokazale veliko interesovanje i poslale najveći broj ideja. Program “Superškole” je prilika za nastavno osoblje da ojača kapacitete u oblastima interkulturalnog dijaloga, suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira, a za napredak regiona jako je važno da mladi više učestvuju u društvenom životu, na šta ih ovaj program podstiče”, dodao je Ružić.

Ambasadorka Konrad istakla je da je Regionalna kancelarija za saradnju mladih jedan od najistaknutijih proizvoda Berlinskog procesa, kao i da RYCO daje značajan doprinos pomirenju na Zapadnom Balkanu. Razmena mladih u okviru programa “Superškole” omogućuje mladima iz regiona da se međusobno upoznaju i razumeju. “Prethodne godine je 800 mladih iskoristilo ovu priliku, a neki od njih su imali mogućnost da predstave svoja iskustva na samitu Berlinskog procesa u novembru 2022. u Berlinu. Zato će Nemačka nastaviti da pridaje veliki značaj aktivnostima RYCO”.

”Prepoznajući izazove sa kojima se mladi suočavaju, kako u Evropi tako i na Zapadnom Balkanu, Evropska unija preduzima snažnu akciju kako bi mladima pružila različite mogućnosti da razviju svoj puni potencijal kako bi oblikovali svoju budućnost. Veoma sam ponosna što Evropska komisija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj zajednički podržavaju ovu važnu regionalnu inicijativu, promovišući pomirenje i saradnju među mladima na Zapadnom Balkanu, koju sa velikom posvećenošću sprovodi RYCO uz podršku Vlade Srbije”, naglasila je Halačeva.

Ona je dodala da joj je drago što vidi da su srpske škole još jednom pokazale da su veoma kreativne i proaktivne u podnošenju dobrih projektnih ideja i da kroz njih svojim učenicima pružaju priliku da uče o svojim vršnjacima iz susednih zemalja, podele sopstvena iskustva, prošire vidike i stvaraju zajednička sećanja koja će postaviti temelje za dugi niz godina.

Snežana Klašnja dodala je da do napretka regiona može doći samo zajedničkim delovanjem i promocijom koncepta tolerancije, solidarnosti i saradnje.

“Mladi, kao nosioci razvoja društva, su verujem upravo ti koji svojim primerom i konkretnim aktivnostima stalno iznova pokazuju da je saradnja neophodna i da će rezultat iste biti društveni, ekonomski i kulturni razvoj regiona”, dodala je. Klašnja je naglasila i da projekat “Superškole” kroz direktne razmene učenika/ca i profesora/ki na delu ostvaruje aktivnosti RYCO koje promovišu izgradnju mira, dijalog, demokratske vrednosti, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje. “Zato smo ponosni što je u drugom ciklusu razmena odabrano 50 ideja, odnosno 100 srednjih škola, od kojih je 30 iz Srbije”.

Bulat čestitala je odabranim srednjim školama iz Srbije i naglasila da su važne karakteristike ovog programa inkluzivnost, mobilnost, kao i pozitivan uticaj na širu lokalnu zajednicu. Program “Superškole” pruža svim đacima, bez obzira na uspeh u školi, sredinu iz koje dolaze, etničku ili versku pripadnost, priliku za fizički susret i višednevni boravak sa vršnjacima iz druge etničke, verske ili kulturne zajednice, konfrontaciju mišljenja, sučeljavanje predrasuda i istinski utiče na rušenje stereotipa i barijera. “Utisci i impresije mladih koji su učestvovali u prvom ciklusu su iznad očekivanih. Preko 98% je izjavilo da su im “Superškole” nezaboravno i neprocenjivo iskustvo, koje ih je dodatno osnažilo i ulilo im više samopouzdanja, donelo im bolje razumevanje razlicitih kultura i zajednica na Zapadnom Balkanu”, dodala je Bulat.

Direktori/ke i nastavno osoblje koje će koordinirati i sprovoditi ove školske razmene predstavili su svoje ideje koje će kasnije razvijati uz pomoć RYCO mentora i mentorki. Oni su takođe imali priliku da se međusobno upoznaju, razgovaraju sa važnim lokalnim i međunarodnim partnerima projekta Superškole, kao i da saznaju više o sledećim koracima u okviru procesa implementacije razmena. Listu 100 srednjih škola iz regiona, od kojih je 30 iz Srbije, čiji će učenici imati priliku da uživaju neverovatnom iskustvu koje regionalni program razmena pod nazivom Superškole donosi, možete pogledati na sajtu Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Sprovođenje razmena podeljeno je u dva kruga. Prvi krug razmena planiran je za period od aprila do juna, dok će se drugi krug odvijati od avgusta do oktobra. Svaka škola će organizovati po jednu posetu partnerskoj školi u trajanju do 7 dana, a učenici/ce će putovati u pratnji jednog ili dva profesora/ki. Program školske razmene će dati priliku učenicima/ama i profesorima/kama da putuju, predstave sebe, svoju školu i običaje, kao i da nauče nešto novo o lokalnim zajednicama u različitim delovima našeg regiona.

Za vreme drugog otvorenog poziva ‘’Superškole’’ pristiglo je 155 predloga razmena (od kojih su 7 dugoročna partnerstva između škola koje su učestvovale u prvom ciklusu razmena), a više od 535 srednjih škola sa Zapadnog Balkana koristilo je platformu www.superschools.net za povezivanje sa drugim školama. Komisija je imala težak zadatak da odabere 50 najboljih projekata koji za cilj imaju podršku procesu izgradnje mira i pomirenja u regionu i interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica.

O programu ‘’Superškole’’

‘’Superškole’’ su program školske razmene na Zapadnom Balkanu koji ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja i interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica. Ovaj program je deo multidonorskog projekta „Program školske razmene na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i RYCO.

O RYCO-u

RYCO je međuvladina organizacija koja podržava i unapređuje regionalnu i multikulturalnu saradnju mladih na Zapadnom Balkanu. Programi RYCO-a usmereni su na stvaranje mogućnosti za uključivanje mladih u aktivnosti koje doprinose međusobnom razumevanju i pomirenju u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. RYCO inicira i učestvuje u kreiranju politika i zalaže se za reforme. Takođe, podržava razvoj političkog i društvenog okruženja koje osnažuje i olakšava razmenu mladih.