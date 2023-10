“Samo ako se shvatamo kao jedno, možemo da uspostavimo balans, harmoniju i mir, da zaista stvaramo najbolje što možemo”, istakao je Čadež. Podseća da je pre osam meseci od samog početka podržao inicijativu Women on boards Adria potpisivanjem deklaracije da neće učestvovati na panelima gde su samo muški govornici.

“Bilo je par poziva koje sam morao da odbijem, ali sve je manje panela na kojima su samo muški govornici. I ovako mali koraci znače. Voleo bih da živimo u svetu u kome ne mora da potpisujemo ovakve deklaracije”, dodao je predsednik PKS. Objašnjava da je veštački uspostavljena razlika između žena i muškaraca nesrećna društvena okolnost koja traje više vekova. “Bojim se da u ovom našem delu sveta i regionu još uvek malo muškaraca to shvata, još uvek su veoma jaki, pogrešni, tradicionalni vaspitni okviri i to je ono što moramo da promenimo. Bez toga, bojim se, da ni jedna organizacija i deklaracija ne važe”, rekao je Čadež.

“U današnjem međusobno povezanom svetu, rukovodstvo bi trebalo da bude raznoliko i da odražava bogatu tapiseriju naših zajednica. Žene čine polovinu globalne populacije i trebalo bi da budu na pozicijama moći i odlučivanja u skladu sa ovom realnošću. To nije samo pitanje predstavljanja, već pitanje iskorišćavanja punog spektra talenata i perspektiva koje naše društvo može da ponudi. EU je izgrađena, između ostalog, na principima rodne ravnopravnosti.To je ne samo jedna od naših vrednosti, već i tekovina neophodna za razvoj i napredak svakog modernog društva, zasnovana na principu omogućavanja jednakih mogućnosti za sve građane. To je takođe dovelo EU do konačnog usvajanja Direktive o ženama u upravnim odborima, čiji je cilj uvođenje transparentnih procedura zapošljavanja u kompanijama, tako da najmanje 40 odsto neizvršnih rukovodećih mesta ili 33odsto svih rukovodećih mesta zauzima nedovoljno zastupljen pol, i zadovoljstvo nam je da vidimo da je to inspiracija i smernica i za Srbiju na njenom putu ka pristupanju EU“, rekao je Emanuele Žiofre, ambasador Evropske unije u Srbiji.

“Kroz delovanje neprofitnog udruženja Women on Boards Adria, saradnju sa vladama, organizacijama, kompanijama i međunarodnim organizacijama nastojimo da upravo standarde Evropske unije i najbolje prakse približimo zemljama regiona”, kazala je Biljana Brejtvejt, predsednica udruženja Women on Boards Adria i izvršna direktorka Sustineri Partners.

Kako naglašava, “želimo da osnažimo žene, pripremimo kompanije za poslovanje po evropskim standardima, a sve sa ciljem jačanja regionalnih ekonomija, društvene kohezije i pripreme zemalja u regionu za pridruživanje Evropskoj uniji”. Po njenim rečima, uvođenje evropskih standarda i u zemljama regiona je važno jer nam to daje priliku da objektivno odmerimo trenutno stanje i da definišemo konkretne korake kako bismo ih unapredili na putu pristupanja u EU. S druge strane, iskustvo zemalja EU nam govori da se bez uvođenja standarda i kvota promena događa znatno sporije.

“Kompanije koje imaju više žena u upravnim odborima donose bolje dugoročne poslovne odluke, ostvaruju bolje poslovne rezultate, posebno u segmentima veće produktivnosti i profita, ali imaju i bolji poslovni imidž, mnogo lakše privlače i zadržavaju talente, i inovativnije su i kreativnije. Zato je agenda inkluzivnijeg odlučivanja i ekonomskog osnaživanja žena u interesu kompanija, jačanja regionalnih ekonomija i društava u celini”, zaključila je Brejtvejt.

“Zelena revolucija u oblasti energetike prilika je ne samo da povećamo našu energetsku bezbednost, i imamo zdraviju životnu sredinu, već i da promenimo sliku o energetici kao „muškom” sektoru. Srbija takođe treba da ide tim putem i zelena energetska tranzicija je prilika da afirmišemo žene kao aktivne učesnike u ovom procesu, da otvorimo ovaj sektor za preduzetnice, menadžerke i inženjerke, da budu više zastupljene i vidljivije i da ih ima više na mestima gde se donose odluke. Žene su lideri promena i nikada ne treba da odustanemo od borbe za svoja prava i jednake mogućnosti. Pozitivno je što se u Srbiji danas veliki broj mladih žena opredeljuje da studira elektrotehniku, mašinstvo ili informacione tehnologije. Država treba da donosi moderne zakone i strategije kojim će promovisati povećanje udela OIE i smanjenje emisije štetnih gasova ali i da stvara povoljnije uslove kako bi se ženski glas snažnije čuo”, rekla je Jovana Joksimović, pomoćnica ministarke rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

“Promocija rodne ravnopravnosti, kao i bolji rodni balans u svim sektorima su ključni, a bez aktivnog učešća žena na izvršnim pozicijama nema istinskog razvoja. Praksa pokazuje da kompanije koje vode računa o ravnomernoj zastupljenosti žena i različitostima po drugim osnovama u menadžmentu, bez sumnje ostvaruju veći profit, inovativnije su i imaju bolju poslovnu reputaciju. Od početka podržavam misiju Women on Boards Adria, verujem u snagu regionalne saradnje, zato je današnji događaj sa PKS pozitivan primer udruženih snaga na putu stvaranja boljih uslova za sve”, poručila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije i jedna od ambasadorki WOBA inicijative.

U okviru konferencije “Uspešne žene za uspešan region” održana je i panel diskusija o tome kako žena u upravnim odborima mogu biti ključ poslovnog uspeha te liderke u izazovnim vremenima. Na panelu su govorili Nikolas Markie, regionalni menadžer za Zapadni Balkan Međunarodne finansijske korporacije (IFC), Zejnep Jalim Uzun, članica izvršnog odbora European Women on Boards, Maja Grubor, članica izvršnog odbora AIK banke, dok je moderatorka panela bila Vesna Bengin, suosnivačica BioSens instituta. Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS izabrana je za jednu od ambasadorki Women on Boards Adria