Komisija pozdravlja politički sporazum postignut između Evropskog parlamenta i Saveta o Zakonu o veštačkoj inteligenciji (AI Act), koji je Komisija predložila u aprilu 2021.

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, rekla je: „Veštačka inteligencija već menja naš svakodnevni život. A ovo je samo početak. Kada se koristi mudro i široko, AI obećava ogromne koristi našoj ekonomiji i društvu. Stoga veoma pozdravljam politički dogovor Evropskog parlamenta i Saveta o Zakonu o veštačkoj inteligenciji. Zakon o veštačkoj inteligenciji EU je prvi sveobuhvatni pravni okvir o veštačkoj inteligenciji u celom svetu. Dakle, ovo je istorijski trenutak. Zakon o veštačkoj inteligenciji prenosi evropske vrednosti u novu eru. Fokusirajući regulativu na identifikovane rizike, današnji sporazum će podstaći odgovorne inovacije u Evropi. Garantujući bezbednost i osnovna prava ljudi i preduzeća, podržaće razvoj, primenu i preuzimanje verodostojne veštačke inteligencije u EU. Naš zakon o veštačkoj inteligenciji će dati značajan doprinos razvoju globalnih pravila i principa za veštačku inteligenciju usmerenu na čoveka.”

Evropski pristup pouzdanoj veštačkoj inteligenciji

Nova pravila će se direktno primenjivati na isti način u svim državama članicama, na osnovu definicije veštačke inteligencije koja je spremna za budućnost. Oni slede pristup zasnovan na riziku:

Minimalni rizik: Velika većina AI sistema spada u kategoriju minimalnog rizika. Aplikacije sa minimalnim rizikom, kao što su sistemi za preporuke sa AI-om ili filteri za neželjenu poštu, imaće koristi od besplatnog prolaza i odsustva obaveza, jer ovi sistemi predstavljaju samo minimalan ili nikakav rizik za prava ili bezbednost građana. Na dobrovoljnoj osnovi, kompanije se ipak mogu obavezati na dodatne kodekse ponašanja za ove sisteme veštačke inteligencije.

Visok rizik: Sistemi veštačke inteligencije identifikovani kao visokorizični će morati da budu u skladu sa strogim zahtevima, uključujući sisteme za smanjenje rizika, visok kvalitet skupova podataka, evidentiranje aktivnosti, detaljnu dokumentaciju, jasne korisničke informacije, ljudski nadzor i visok nivo robusnosti, tačnosti i sajber bezbednosti. Regulatorni sandbokovi će olakšati odgovorne inovacije i razvoj usaglašenih sistema veštačke inteligencije.

Primeri takvih visokorizičnih sistema veštačke inteligencije uključuju određene kritične infrastrukture, na primer u oblastima vode, gasa i električne energije; Medicinski aparati; sistemi za određivanje pristupa obrazovnim institucijama ili za regrutovanje ljudi; ili određeni sistemi koji se koriste u oblastima sprovođenja zakona, kontrole granica, sprovođenja pravde i demokratskih procesa. Štaviše, biometrijska identifikacija, kategorizacija i sistemi za prepoznavanje emocija takođe se smatraju visokorizičnim.

Neprihvatljiv rizik: sistemi veštačke inteligencije koji se smatraju jasnom pretnjom osnovnim pravima ljudi biće zabranjeni. Ovo uključuje sisteme veštačke inteligencije ili aplikacije koje manipulišu ljudskim ponašanjem kako bi se zaobišla slobodna volja korisnika, kao što su igračke koje koriste glasovnu pomoć koje podstiču opasno ponašanje maloletnika ili sisteme koji dozvoljavaju „društveno bodovanje“ od strane vlada ili kompanija, i određene primene prediktivne policije. Pored toga, biće zabranjene neke upotrebe biometrijskih sistema, na primer sistemi za prepoznavanje emocija koji se koriste na radnom mestu i neki sistemi za kategorizaciju ljudi ili daljinska biometrijska identifikacija u realnom vremenu u svrhe sprovođenja zakona u javno dostupnim prostorima (sa malim izuzecima).

Specifičan rizik od transparentnosti: Kada koriste sisteme veštačke inteligencije kao što su čet-botovi, korisnici treba da budu svesni da su u interakciji sa mašinom. Duboki lažni i drugi sadržaji generisani veštačkom inteligencijom moraće da budu označeni kao takvi, a korisnici moraju biti obavešteni kada se koriste biometrijska kategorizacija ili sistemi za prepoznavanje emocija. Pored toga, provajderi će morati da dizajniraju sisteme na način da sintetički audio, video, tekstualni i slikovni sadržaj bude označen u mašinski čitljivom formatu i da se može otkriti kao veštački generisan ili manipulisan.

