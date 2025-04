Položaj Roma i Romkinja u Republici Srbiji konstantno se unapređuje, ali i dalje postoje izazovi sa kojima se ova zajednica suočava. Država Srbija nastaviće da radi na njihovoj inkluziji u društvo, kreirajući i sprovodeći politike u saradnji sa pripadnicima romske nacionalne manjine.

Ovo su osnovne poruke koje su se danas mogle čuti na javnom slušanju „O Romima sa Romima“, centralnom događaju obeležavanja 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, koje je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine i uz podršku Saveta Evrope.

Nakon intoniranja srpske i romske himne, u Maloj plenarnoj sali Narodne skupštine Republike Srbije, okupljenim predstavnicima romskih udruženja i organizacija, obratili su se Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nemanja Starović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nikola Selaković, ministar kulture, Predrag Rajić, savetnik predsednika Vlade Republike Srbije, ambasador Emanuele Žiofre, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ana Oprisan, menadžerka programa saradnje u Timu za Rome i Putnike Saveta Evrope, kao i Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Nakon što je prisutnima čestitao praznik, resorni ministar Tomislav Žigmanov je istakao da Republika Srbija poštuje visoke standarde u zaštiti svih nacionalnih manjina, pri čemu posebni akcenat stavlja na Rome, budući da su jedna od najranjivijih nacionalnih zajednica.

Svesni ove činjenice, rekao je Žigmanov, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo na čijem sam čelu dodatno su posvećeni naporima za unapređenje kvaliteta života Roma i Romkinja u Republici Srbiji, za postizanje veće socijalne uključenosti u svim segmentima života, uz uvažavanje ljudskih i manjinskih prava, eliminisanje diskriminacije i borbe protiv ciganizma.

Ministar je podsetio da je usvojena Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022–2030. i standardi koji su postavljeni u Akcionim planovima koji se na nju oslanjaju. Najavio je i osnivanje Fonda za unapređenje položaja Roma, za koji će biti nadležno Koordinaciono telo, kao najviše telo za unapređenje položaja Roma, koje čine ministri Vlade Republike Srbije, kao i predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.

Iznoseći rezultate dosadašnjih aktivnosti, ministar Žigmanov je naveo da je ostvaren značajan napredak u oblasti obrazovanja romske dece. Danas 80 odsto romske dece pohađa predškolski program, što je povećanje od 20 odsto, dok 85,4 odsto njih upisuje osnovnu školu — za 15 odsto više nego ranije. Smanjila se stopa odustajanja od škole za 7 odsto, a povećala stopa prelaska iz osnovne u srednju školu. Istakao je da je 12 odsto više devojčica u srednjim školama. Zdravstveno osiguranje ima 95 odsto romske dece do 5 godina starosti, 97 odsto dece uzrasta od 5 do 17 godina, kao i 97 odsto Romkinja starosti od 15 do 49 godina.

Na kraju, ministar Žigmanov je poručio da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog stoji svima, a naročito organizacijama i institucijama romske zajednice, na čelu sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, na raspolaganju, kao njihova druga kuća.

Ministar Nemanja Starović je u svom obraćanju rekao da je današnji dan prilika da ponovimo posvećenost i rešenost Vlade Republike Srbije da radi na inkluziji i unapređenju položaja Roma. Ponosni smo na postignute rezultate, rekao je ministar Starović, ali i svesni da je još mnogo posla pred nama. Pomenuo je da je u planu izrada nacrta zakona za osnivanje Fonda za unapređenje položaja Roma, koji će imati za cilj ekonomsko osnaživanje Roma kroz finansiranje programa koji podstiču zapošljavanje, preduzetništvo i obrazovanje Roma.

Ministar kulture Nikola Selaković je u svom obraćanju rekao da je romska kultura simbioza brojnih kultura i kao takva neverovatno bogata. Potrebno je da je negujemo i afirmišemo, jer se na takav način čuva romski nacionalni identitet.

On je podvukao da diskriminacija Roma nikada nije bila obeležje našeg društva, već su to samo sporadični slučajevi. Pozvao je na negovanje kulture pamćenja, i poručio da je za Rome Republika Srbija njihova matična država.

Savetnik predsednika Vlade Republike Srbije Predrag Rajić podsetio je na dugu i tešku istoriju Roma, na diskriminaciju koju su vekovima trpeli. Nije lako ispraviti nepravdu koja je vekovima postojala, rekao je Rajić, i dodao da Srbija odgovorno radi na pružanju podrške Romima, i da je najvažnije stvoriti im jednake uslove i šanse.

Ambasador Žiofre je istakao da je stav Evropske unije veoma jasan – diskriminacija i isključenost potkopavaju same temelje naših društava, i moramo nastaviti da rušimo te barijere, obezbeđujući jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i zdravstvu.

Međutim, dodao je, nijedna institucija, nijedna zemlja ne može sama da reši ovaj problem. Uključivanje Roma zahteva zajedničko delovanje vlada, institucija, civilnog društva i samih zajednica. Na ovaj Međunarodni dan Roma, setimo se da borba za inkluziju još uvek nije završena, zaključio je Žiofre.

Predstavnica Saveta Evrope Ana Oprisan je izjavila da Savet Evrope prepoznaje važnost osnaživanja i participacije Roma u demokratskom razvoju našeg društva, posebno potrebu za zaštitom i osnaživanjem Romkinja i mladih.

Ona je saopštila da je Tim za Rome i Putnike Saveta Evrope, čiji je predstavnik, započeo pripremu nove Strategije za Rome i Putnike za period 2026–2030. Ključno je da Romi budu deo njenog razvoja i implementacije, rekla je Oprisan.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić zahvalio se svim institucijama na podršci, naglasio da se u državi kreiraju mere ne „za“ Rome nego „sa“ Romima, te da su poboljšanja u proteklih deset godina vidljiva na svim poljima. On je dodao da je primetan i porast političke participacije Roma, ali da za bolje rezultate sama zajednica mora da ima bolju političku artikulaciju. Izrazio je zabrinutost zbog situacije u društvu na polju obrazovanja, i naglasio da je i među romskim studentima došlo do podela.

Među prisutnima, na skupu je bila i savetnica predsednika Republike Verica Lazić, državni sekretari u Ministarstvu za ljudska i manjinska prav i društveni dijalog dr Stana Božović i dr Ivan Bošnjak, drugi državni sekretari u ministarstvima, kao i savetnici, predstavnici romskih udruženja i organizacija, kao i članovi Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Skup je vodila Sofija Osmanović, šefica Odseka za unapređenje položaja Roma u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Foto: Beta