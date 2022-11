Arhelološko nalazište Viminacijum ubuduće će biti mnogo dostupnije i zanimljivije svima koji su zainteresovani za taj lokalitet zahvaljujući aplikaciji Immersium, čiju izradu je pomogla Evropska unija.

Aplikacija je interaktivni digitalni vodič kroz arheološka nalazišta i predstavlja novi način turističke prezentacije kulturnog nasleđa. Upotrebom proširene i virtuelne stvarnosti (AR i VR), 3D rekonstrukcija, gejmifikacije i drugih savremenih tehnologija posetilac kroz igru i istraživanje uči o prošlosti Viminacijuma, kao i o načinu života ljudi u Rimskom carstvu.

Iako su neke od ovih tehnologija i ranije primenjene na Viminacijumu, ovo je prvi put da posetilac nije više samo pasivni posmatrač, već postaje aktivni učesnik istorijskih prilika. Igra ,,od trnja do zvezda’’ smešta igrača u III vek, u vreme velike krize i nesigurnosti moćne Rimske države. Igrač počinje igru kao rob, a rešavajući zadatke i obilazeći Viminacijum stiče slobodu i napreduje na društvenoj lestvici.

Od 07. do 13. novembra, svakog dana u 13 časova biće organizovana posebna, besplatna, tura Viminacijuma uz upotrebu aplikacije. Razvijene su verzije za Android i Apple uređaje, a aplikacija je dostupna na Play Store-u, odnosno App Store-u. Aplikacija je trenutno dostupna samo na engleskom jeziku, dok će od decembra biti dostupna i verzija na srpskom jeziku. Pored Viminacijuma, aplikacija je napravljena i za značajna arheološka nalazišta Stobi (Severna Makedonija) i Emona-Ljubljana (Slovenija).

Aplikacija i škole kulturnog nasleđa nastale su u sklopu projekta Saradnja za imerzivno pripovedanje i diseminaciju kulturnog nasleđa na Zapadnom Balkanu (Immersive Storytelling Cooperation for promotion and dissemination of the cultural heritage in the Western Balkans), koji podržava program Kreativna Evropa Evropske unije.

Projekat je počeo sa realizacijom početkom 2021. godine, pod rukovodstvom Centra za Socijalne Inovacije BLINK 42-21 iz Skoplja (Severna Makedonija), a u projektu učestvuju institucije iz pet balkanskih zemalja: Arheološko nalazište Stobi iz Severne Makedonije, Gradski muzej Ljubljana, Arheološki park Emona i kompanija Navipro d.o.o iz Slovenije, Fondacija Balkansko nasleđe iz Bugarske, Aristotelov Univerzitet u Solunu iz Grčke, kao i Arheološki institut i Arheološki park Viminacijum iz Srbije.

Cilj projekta je stvaranje novog modela kooperacije kulturnog i kreativnog sektora u upotrebi imerzivnog pripovedanja kako bi se poboljšali doživljaj i razumevanje kulturnog nasleđa. Projekat omogućava nove perspektive za sagledavanje kulturnog nasleđa kroz upotrebu savremenih tehnologija, turističkih atrakcija i ličnog doživljaja korisnika.

Google Play Store

Apple Store

Zaštita i promocija kulturnog nasleđa, kao i podrška kreativnim industrijama, sastavni su deo misije EU u Srbiji. EU prepoznaje značaj koji srpsko kulturno nasleđe ima za Evropu i svet. Obnova Golubačke tvrđave, Franjevačkog samostana u Baču, Pirotskog Grada, sinagoge u Subotici, koja datira iz 1902, izgradnja Centra za posetioce u Lepenskom viru, rekonstrukcija Botaničke bašte „Jevremovac”, u Beogradu, obnova Narodnog pozorišta u Beogradu – neki su od najvažnijih projekata koje je EU finansirala u Srbiji.

Republika Srbija učestvuje u programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,6 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 8,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.