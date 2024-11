„Alchajmerova bolest – sadašnjost i budućnost” naziv je konferencije danas održane u Evropskoj kući Beograd. U pitanju je zajednički projekat Španije i Srbije, u cilju povezivanja stručnjaka, čija je ideja svet u kome se Alchajmerova bolest može lečiti.

Pre stručnih panela, okupljene su pozdravili ambasador Španije, Huan Hose Sans Aparisio, zatim Marina Soković, pomoćnica ministarke nauke, kao i poverenica za ravnopravnost – Brankica Janković.

Ambasador je izjavio da Španija takvu vrstu seminara održava samo sa zemljama sa kojima je izgradila čvrst i dobar odnos i da je od velike važnosti što se ovakav projekat organizuje u Beogradu.

„Radimo na tome da poboljšamo bilateralne odnose, ali osim toga, radi se i na razvoju nauke i obrazovanja u Srbiji. Važno je da se govori o temi Alchajmera, jer je to bolest na koju niko nije imun. To je bolest koja oduzima sećanja, ali ne i osećanja“, rekao je on.

Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković ukazala je na neophodnost unapređenja sistema podrške negovateljima ljudi obolelih od Alchajmera i da se tokom svog sedmogodišnjeg vođenja Gerontološkog centra Beograd često susretala sa negovateljima koji traže pomoć.

„Kako kažu podaci Srpskog udruženja obolelih od Alchajmerove bolesti, 140.000 obolelih od ove bolesti postoji u Srbiji, dok je 30.000 registrovanih u Beogradu, u kome nemamo dnevni centar za obolele i njihove porodice. Oni zavise od brige i ljubavi svojih najbližih“, dodaje Janković.

Ona je dodala da su najveći procenat neformalnih negovatelja žene, čime ovo pitanje ima i rodnu i socijalnu dimenziju, jer tim značajno otežava položaj žena na tržištu rada.

U ime Ministarstva nauke, Soković je rekla da ovakvi skupovi služe kako bismo se osvrnuli i ocenili koliko je do sada urađeno, a ona veruje da je urađeno mnogo.

“U pitanju je bolest koja se javlja u kasnom poznom dobu, oko 65. godine i teško je identifikovati zbog simptoma koji se ne prepoznaju. Zato je važna dobra dijagnostika”, izjavila je ona, te dodala da ova bolest otežava život ne samo obolelom pojedincu, već i celoj porodici.

Ovaj događaj je deo napora Ambasade Španije u Beogradu da promoviše naučnu bilateralnu saradnju sa Srbijom, u okviru šire inicijative naučne diplomatije, podstičući umrežavanje i razmenu iskustava u oblastima od zajedničkog interesa. Tokom dva panela, govorilo se o naučno-istraživačkoj dimenziji (trenutnim studijama) kao i o palijativnoj i socio-asistencijalnoj dimenziji bolesti.