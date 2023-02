Pozivamo sve zainteresovane roditelje i staratelje da prijave svoju decu uzrasta od 7 do 14 godina na „Zelenu robokids radionicu“ koja će se održati u subotu 25. februara od 12 časova u prostorijama EU info kutka Niš (Vožda Karađorđa 5).

Tokom radionice deca će pomoću LEGO kockica sklapati pametnog robota za rešavanje problema energetske efikasnosti u kući koristeći senzore i motore kako bi se njihov robot pokretao.

Naši mali polaznici upoznaće se sa pojmom energetske efikasnosti i načinima uštede energije u stanovima i kućama a zatim će moći da sklope robota i programiraju njegove osnovne karakteristike sa ciljem kontrolisanja potrošnje električne energije u kući, bolje iskorišćenosti energije, kao i efikasnijeg rada kućnih aparata.

Na ovaj način mali robotičari će razumeti pojam “energetske efikasnosti”, istovremeno razvijajući kreativnost, inovativnost i logički um.

Radionicu će voditi naši saradnici iz Dečijeg inovacionog centra:

Anica Pavlović, master ing. elektrotehnike i računarstva

Dušica Mitrović, diplomirani informatičar

Vladislav Marković, diplomirani fizičar

Tatijana Prica, diplomirani mašinski inženjer

Uroš Nedeljković, informatičar

Učešće na radionici je besplatno, a sve materijale potrebne za rad obezbeđuje organizator. Svi zainteresovani učesnici mogu se prijaviti do petka, 24. februara ili do popunjavanja kapaciteta radionice i to popunjavanjem formulara koji se nalazi na sledećem LINKU.

Kako bi se što većem broju mališana dala mogućnost da učestvuju, prednost učešća imaju deca koja nisu učestvovala na prethodnim radionicama u okviru ovog ciklusa .

***

“Zelene robokids radionice” organizuje EU info kutak Niš u saradnji sa Dečijim inovacionim centrom, koji se bavi edukacijom dece i mladih iz oblasti tehničkih nauka, prvenstveno robotike, elektronike i programiranja.