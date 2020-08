Digitalni imunitet – od cucle do buntovnika

– nove tehnologije – novo okruženje za obrazovanje dece –

Deca u uzrastu od 6-7 godina razvijaju zavisnost od igrica na telefonu ili tabletu za manje od nedelju dana, tvrde domaći stručnjaci i upozoravaju “nemojte im davati mobilne telefone bez nadzora”. Mada digtialna pismenost deci donosi nove veštine, prema istraživanju UNICEF-a, problem verodostojnosti i kvaliteta informacija kojima su izloženi predstavlja ozbiljan izazov.

Koliko deca provode vremena pred ekranima, koliko im je razvijena motorika i kako bi roditelji mogli da osnaže svoje predškolce da promišljaju o medijskom sadržaju kome su izloženi? Savremena koncepcija predškolskog vaspitanja – kakva je uloga vaspitača pri upotrebi novih tehnologija u vrtiću? Kako se vaspitači snalaze s brzim tehnološkim promenama – pitanja su na koja su odgovori ponuđeni na vebinaru “Digitalna dadilja”, koji je održan na Facebook platformi EU u Srbiji. Tumačenja su davali dr Ranko Rajović, stručnjak za rani razvoj inteligencije kod dece, Maja Zarić iz Ministarstva kulture i informisanja i Jelena Micić, urednica u okviru Obrazovno-naučnog programa RTS-a.

Uz psihologa i novinara Dragana Ilića, oni su analizirali ono što bi roditelji, vaspitači i obrazovni sistem mogli da učine drugačije i bolje zu vaspitanju predškolaca.

“Važno je kroz formalno obrazovanje podići i svest i nove veštine. To vrlo kratko vreme kada dete nešto pita i zapravo želi da čuje je retko i moramo ga dobro iskoristiti”, navela je Maja Zarić.

Današnju decu spremamo za zanimanja koja još ne postoje, smatra dr Rajović. Istovremeno, dodaje on, roditelji gube autoritet, a dete preuzima kontrolu.

“Dete od 6-7 godina, kada godina igra igricu, za 10 minuta prođe dopaminsko- endorfinski ciklus. Tu se stvara zavisnost, već nakon 6-7 dana. Zato je važna edukacija roditelja. Nemojte im bez nadzora davati telefone, savetujte se sa stručnjacima.”

Jelena Micić predstavila je modele predškolskog obrazovanja koje je izučavala u Londonu.

“Kako je moguće da decu od tri godine uvodite u svet programiranja? Kako to vaspitači uče? Deca počinju da uče animiranje filmova u predškolskom uzrastu. Njima je to veoma zanimljivo. Ima puno tehnologije, ali to nije suština. Deca tako mogu da nauče različite veštine- komunikaciju, slova, matematičke nizove. Takođe, timski rad. Oni su uvrstili pitanja kao što su- kako se analizira problem, kako se gleda celina, koji su delovi, koji su koraci – i to su stavili u kontekst igre”, istakla je Jelena.

Ona je zaključila: “Nove tehnologije su deo obrazovnog okruženja. Kroz vrtić dete uči kako da koristi tehnologiju. Tehnologija u obrazovanju je savremeni alat koji je dobro osmišljen. Odrasli su ti koji treba da prođu obuku, jer su deca rođena u digitalnom okruženju i njima je to prirodno okruženje.”

Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama EU. Oko 50 odsto sve dece uzrasta 3 do 5,5 godina uključeno je u vrtiće. U školskoj 2019/20. godini 224.563 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje, od čega 76 odsto uzrasta od 3 do 7 godina. Кvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život

Podrška EU obrazovanju u Srbiji

Evropska unija nastavlja da pruža podršku kontinuitetu sistemskih reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji kao osnove celoživotnog učenja. Do sada je uloženo oko 6 miliona evra za reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Evropska unija je najvažniji partner Srbije kada je reč o finansiranju nove školske opreme, razvoju novih školskih programa i uvođenju novih profesionalnih standarda. U svim pomenutim oblastima i kroz sve projekte finansirane od strane Evropske unije, prioritet je dat osiguranju kvaliteta, socijalnoj inkluziji i obuci nastavnika.

SUPER (Support to preschool education system reform in Serbia – Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji) jedan je od projekata kojim EU, kao najveći donator u Srbiji, pomaže celokupnu reformu sektora obrazovanja u zemlji. U SUPER projekat uključeno je 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije sa kojima će se raditi na razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama kao i na unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

U martu 2020. EU obezbedila je i donaciju u iznosu od million evra za opremanje 56 predškolskih ustanova u 55 gradova u Srbiji didaktičkom i IT opremu i nameštajem, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Prvi projekat iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji je u Srbiji finansirala EU sa 3,75 miliona evra – Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji – IMPRES (2011 – 2014.) bavio se unаpređenjem uslugа u oblаsti predškolskog obrazovanja i vаspitаnjа.

Od 2003. Evropska unija donirala je za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, inkluziju Roma. Sredstva u ovom sektoru se najviše koriste za obuku nastavnog osoblja, uvođenje inovativnih metoda nastave, obrazovanje nacionalnih manjina i povezivanje potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom.