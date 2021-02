Politehnička škola u Subotici omogućuje zanatlijama da znanje potvrde diplomom

Građevinski radnici koji imaju iskustvo u nekom zanatu, a nemaju potrebnu diplomu koja potvrđuje njihove veštine, u budućnosti će moći ono što su naučili da potvrde i na papiru.

Politehnička škola u Subotici je jedna od preko 20 u zemlji koje učestvuju u programu priznavanja prethodnog učenja koji naša zemlja sprovodi uz podršku Evropske unije. Na ovaj način, firme će i na papiru imati potreban broj stručnjaka za određene poslove, radnici neće morati stalno da dokazuju zanat, a same škole ovim ulaze u svet neformalnog obrazovanja koji podrazumeva i programe obuka za sve one koji žele do zanata na ovaj način, navodi Radio televizija Vojvodine.