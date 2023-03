Na jednom od najstarijih filmskih festivala u Evropi, 70. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, koji je prilika za publiku da pogleda uzbudljive, pažljivo odabrane aktuelne naslove koje inače nema prilike da vidi u bioskopskoj ponudi, u takmičarskoj konkurenciji, prikazan je animirani film „Sivi dani“, u produkciji Udruženja „Za česme“ iz Zaječara. Film je produciran u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija.

Animirani film „Sivi dani“ po scenariju i u režiji Stevana Vojvodića, studenta četvrte godine produkcije na FDU ukazuje na zagađenje vazduha i posledice na zdravlje ljudi i životinja. Za art dizajn bila zadužena Ana Nedeljković, vizuelna umetnica i animator.

Tema ovog animiranog filma je život bolesnog dečaka u Boru, gradu sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji, i njegovo druženje sa pticom koja mu sleće na prozor i unosi malo radosti u njegove sive dane.

Mladi autor Stevan Vojvodić na jedan svima razumljiv način, u samo nekoliko minuta koliko traje film, dao je snažnu ekološku poruku: „Mislim da je to u neku ruku obaveza svih mladih autora, jer takve teme možda nisu previše popularne, ali je naša obaveza da damo svoj doprinos kroz to što znamo, a to je da napravimo film. Ovaj film je rađen kroz dečiju prizmu, da bi što bolje i što lakše mogla da ga prihvati publika svih generacija, od najmlađih do najstarijih.“

„Animacija može da bude specijalno oružje kada govorimo o temama koje su jako bitne, a problem zagađenja u Boru i uopšte ekološki problemi su veoma efektni kada ih prikažemo kroz animaciju“, izjavila je Ana Nedeljković, animatorka, i dodala: „Posebno je dobro za projekat ovog tipa i za podizanje svesti o situaciji u Boru i položaju dece i problemima sa kojima se oni susreću, da se film prikazuje pored ostalog na ovakvim festivalima, a ovo je 70. izdanje Martovskog festivala – zasigurno jednog od najvećih i najbitnijih festivala u našoj zemlji.“

„Martovski festival je prestižan festival ne samo u Srbiji nego i na Balkanu i Evropi i zaista je velika čast da je film prošao selekciju. Osnovna ideja i lajt motiv je bio da skrenemo pažnju na problem zagađenja vazduha u Timočkoj Krajini i da jednostavno taj problem učinimo vidljivijim“, istakao je Boban Pogarčić iz Udruženja „Za česme“.

Projekat „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“, koji realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar u periodu od 16. januara 2022. do 16. maja 2024. godine, ima za cilj da doprinese unapređenju stanja životne sredine u Timočkoj krajini, kroz podizanje svesti ljudi da se aktivno uključe u javne politike i donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u skladu sa najboljim praksama u EU.