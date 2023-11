Unapređenje upravljanja infrastrukture Železnica Srbije cilj je tri projekta vrednih milion evra. Sredstva su obezbedili Evropska banka za obnovu i razvoj i Italija, a tehnička pomoć je deo projekta rekonstrukcije pruge Beograd-Niš u kojem učestvuju EBRD, Evropska investiciona banka i Evropska unija.

Prvi projekat ima za cilj da pomogne Infrastrukturi železnice Srbije da unapredi svoje korporativno upravljanje, dok će se drugi projekat baviti unapređenjem operativnih performansi preduzeća.

Treći projekat tehničke pomoći uslediće početkom 2024. godine i biće usmeren na pomoć železničkom sektoru u uspostavljanju nezavisnog regulatora tržišta i integraciju srpske železnice u transportno tržište EU.

Tehničku pomoć finansira Italija preko Centralnoevropske inicijative i EBRD.

Ovi projekti prate finansijski paket od 2,2 milijarde evra koji su zajednički obezbedili EBRD (kredit od 550 miliona evra), Evropska unija (investicioni grant od 598 miliona evra) i Evropska investiciona banka (kredit od 1,1 milijarde evra) za modernizaciju 230 kilometara brze železničke pruge koja će povezati Beograd sa Nišom.

Nebojša Šurlan, generalni direktor Infrastrukture železnica Srbije, zahvalio se Evropskoj uniji kao najvećem i najvažnijem donatoru, kao i EBRD i EIB, za njihovu podršku u modernizaciji železničkog saobraćaja u Srbiji, unapređenju povezanosti i integraciji srpske železnice u širem regionu i Evropi.

On je dodao: „Sve će to omogućiti da se srpske železnice modernizuju do kraja ove decenije, u skladu sa potrebama i očekivanjima njenih građana, privrede i države i da zauzmu mesto koje zaslužuju na mapi razvijenih evropskih puteva.”

Međutim, smatra Šurlan, modernizacija železničke infrastrukture Srbije sama po sebi nije dovoljna da bi transportni sistem zemlje bio efikasan, moderan i organizovan.

„Upravo zbog toga je ovaj paket tehničke pomoći izuzetno važan za železničku infrastrukturu Srbije. Na osnovu najboljih primera međunarodne prakse unapredićemo i ojačati korporativno upravljanje, zakonsku regulativu i komercijalno poslovanje naše kompanije, u okviru sveobuhvatne reforme železničkog sektora u Srbiji. Projekti koje danas počinjemo omogućiće nam da brže i bolje integrišemo srpske železnice u transportni sistem Evropske unije. Na taj način će sveobuhvatna modernizacija železničke infrastrukture u Srbiji dobiti svoj puni značaj i vrednost“, zaključio je Šurlan.

Mateo Kolanđeli, direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, izjavio je: „Zadovoljstvo nam je što smo udružili snage sa našim evropskim partnerima kako bismo pomogli železnici Srbije da podigne standarde u pogledu upravljanja i poslovanja. Ubrzavanje prelaska sa drumskog na železnički saobraćah je ključni prioritet za EBRD i u skladu sa tim finansiramo i projekte obnove voznog parka, rehabilitacije železničkih koloseka i modernizacije regionalnih železničkih depoa sa ciljem da putovanje železnicom u Srbiji bude udobnije, brže i pouzdanije“.

Početak implementacije paketa tehničke pomoći vrednog milion evra ozvaničen je danas u predstavništvu EBRD-a u Beogradu u prisustvu Nebojše Surlana, generalnog direktora Infrastrukture železnice Srbije, Alesandra Bragoncija, šefa regionalnog predstavništva za zapadni Balkan u Evropskoj investicionoj banci, i Matea Kolanđelija, direktora EBRD za Zapadni Balkan, kao i predstavnika Delegacije Evropske unije u Srbiji, Transportne zajednice, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i direktorata za železnice.