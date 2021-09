Svetlo… Kamera… Akcija!

Od kraja 2015. godine, kada je Srbija postala punopravna članica MEDIA potprograma, organizacije, kompanije i institucije uspele su da obezbede učešće u okviru deset konkursa. Po visini povučenih sredstava, broju kompanija koje su bile uspešne, kao i po ukupnom broju odobrenih projekata na prvom mestu nalaze se konkursi koji su namenjeni razvoju i produkciji audiovizuelnih dela, zatim slede konkursi za podršku distribuciji evropskog filma i konkursi fokusirani na razvoj publike, dok se na poslednjem mestu nalazi grupa konkursa namenjena jačanju kapaciteta filmskih profesionalaca.

Najveći broj uspešnih projekata podržan je konkursom za razvoj pojedinačnih projekata. To je i očekivano, imajući u vidu da je konkurs namenjen produkcijskim kompanijama koje konkurišu za sredstva za razvoj filmova ili TV serija. Pored toga, značajno je što su tri kompanije, nakon uspešnih prijava na ovom konkursu, uspele da obezbede i podršku u okviru konkursa za razvoj grupnih projekata koji je u pogledu kriterijuma i uslova konkurisanja jedan od najzahtevnijih konkursa MEDIA potprograma.

Svi projekti koji su podržani kroz konkurse za razvoj pojedinačnih projekata i razvoj grupnih projekata planirani su kao međunarodne koprodukcije. Činjenica da su kroz konkurs za razvoj pojedinačnih projekata podržani projekti koji podrazumevaju razvoj filma, dok se u grupnim prijavama pojavljuje značajni broj serija, ukazuje na strateško pozicioniranje producentskih kuća u Srbiji u odnosu na razvoj evropskog tržišta.

This and That Produkcija je jedna od produkcijskih kuća koja je u okviru “MEDIA Kreativna Evropa – fond za razvoj grupe projekata” u avgustu 2019. dobila podršku za razvoj dve serije i tri filma.

“Podrška u fazi razvoja je od presudnog značaja jer pomaže da se projekat unapredi pre svega u kreativnom smislu, daje mogućnost za dodatno finansiranje, a samoj produkciji pruža stabilnost i nezavisnost”, kaže producentkinja Snežana van Houwelingen. “Jako nam je drago da film Nečista krv-Greh predaka, koji je razvijen u okviru ove podrške, posle samo dve nedelje prikazivanja ima preko 50,000 gledalaca u Srbiji i regionu, a takođe i da se nalazi na repertoaru bioskopa širom Evrope, Amerike i Kanade,” naglašava van Houwelingen.

Pored producenata, statistika pokazuje da su uspeh ostvarili i distributeri kako u pogledu obezbeđenih sredstava tako i u pogledu broja kompanija koje su podržane od strane MEDIA potprograma, posebno imajući u vidu stepen razvijenosti domaćeg tržišta i činjenicu da je Srbija zemlja niskog produkcijskog kapaciteta. Pored ovoga, ukupno pet filmova iz Srbije je kroz podršku MEDIA potprograma bilo distribuirano u drugim evropskim zemljama.

„Podrška za razvoj filmskih projekata i TV serija koju potprogram MEDIA daje izuzetno je značajna jer ona pre svega jača kapacitete kompanija da razvijaju visoko kvalitetne umetničke projekte. Ulaganjem u razvoj filma, ne podržava se samo taj jedan projekat za koji je podrška data, nego je to zapravo ulaganje u stabilnost jedne producentske kuće, njenu sposobnost da razvija i učestvuje na evropskom audiovizuelnom tržištu. Ova podrška ujedno je i način da se ostvari evropski, transnacionalni potencijal jednog projekta, jer otvara mogućnost za bolje međunarodno pozicioniranje projekta tokom faze razvoja, pronalaženje međunarodnih partnera, odnosno ko-producenata ali i uključivanje audiovizuelnih profesionalca različitih nacionalnostu u rad na filmu ili TV seriji“, naglašava Nevena Negojević, rukovoditeljka MEDIA deska Srbija u periodu od 2015-2020. godine.

Jednako je značajan uspeh filmskih festivala koji su uspeli da osiguraju participaciju u MEDIA potprogramu kroz različite konkurse. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs je pored redovne podrške za organizaciju festivala svake godine uspeo da obezbedi sredstva i za uspostavljanje i kontinuirani razvoj Beldocs Industry programa. Sa druge strane, Festival autorskog filma i Festival evropskog filma Palić uspeli su u poslednjoj godini učešća u programu da obezbede ne samo individualnu podršku, nego i podršku u okviru evropskih mreža festivala što je svakako važno imajući u vidu najavljenu promenu u načinu finansiranja filmskih festivala u novom ciklusu programa, te postepeno ukidanje individualne podrške. U tom smislu značajno je da su festivali iz Srbije već počeli da jačaju svoje kapacitete kada je reč o učešću u programima i projektima prekogranične saradnje.

Od kraja 2015. do 2020. godine, organizacije, institucije i kompanije uspele su da obezbede 3.607.109 evra podrške za razvoj filma u Srbiji u okviru ovog potprograma. U okviru te podrške, podržana su čak 23 pojedinačna projekta u iznosu od 715.000 evra. Pored njih, ovaj EU potprogram je pružio podršku i projektima za razvoj grupnih projekata, za TV program, te za razvoj video igara.