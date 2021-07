Sinoć je, u okviru Festivala evropskog filma Palić, održana svetska premijera filma “Nečista krv – greh predaka” reditelja Milutina Petrovića, po tekstu Voje Nonovića. Goste su pored reditelja, na konferenciji koja je prethodila premijeri, pozdravili i glumac Dragan Bjelogrlić, glumice Katarina Radivojević i Anđela Jovanović, kao i producentkinja Snežana van Hauvelingen.

„Zahvaljujem se festivalu, Paliću i Subotici na dobrodošlici i gostoprimstvu. Dobrodošli u 1850. godinu i jednu priču koju smo ispričali,” ovim rečima je Milutin Petrović pozdravio publiku festivala. Govoreći o burnoj sudbini scenarija po kojem je film snimljen, Petrović je rekao: “Bilo je suđeno. Taj scenario je pronašao mene, a ne ja njega. Otkad smo počeli da radimo, sve do ovog trenutka, imam stalni osećaj da su tu Voja Nanović i Bora Stanković, tako da sam ja ovde egzekutor, izvođač partitura”.

Dragan Bjelogrlić, se osvrnuo na to zašto je prihvatio ovu ulogu. „Svakako je ovo jedna od mojih zanimljivijih uloga. Kada sam dobio scenario da pročitam, video sam da se radi o jednoj izuzetno kompleksnoj priči i ulozi. Nisam mnogo razmišljao. U trenutku kad sam pročitao poslednju stranicu, znao sam da ću da prihvatim to da igram. Nije bilo nikakve dileme”. O liku Hadži-Trifuna, Dragan Bjelogrlić je rekao: „Bilo mi je zanimljivo da je to čovek koji sve vreme pokušava da sredi situaciju, da vuče poteze koji će učiniti dobro i njemu i ljudima oko njega, a sve radi pogrešno. To me je jako podsetilo na naš mentalitet. Shvatio sam, kao i mnogo puta do sad, da su svi naši pisci još davno ispričali priče o nama. Ovde je mentalitet i taj neki usud koji nosimo toliko jak i ukorenjen u nama. Razne Hadži-Trifunove sam imao prilike da upoznam i lično, a nažalost pamtimo ih i iz naše dalje i bliže istorije”.

Pored dominantne muške uloge Hadži Trifuna, film otvara prostor i za razvoj dve upečatljive, mada različite ženske heroine. „Cona je Hadži-Trifunova rođena sestra, i preteča je današnje moderne žene. Apsolutno je zaštićena od strane brata, i tu postoji velika bratsko-sestrinska ljubav. Ovo je definitivno jedna drugačija uloga od svih mojih do sada” rekla je Katarina Radivojević. Sa druge strane tu je i lik Tašane, koju tumači glumica Anđela Jovanović: „Tašana je, kao i lik Cone i inače ženski likovi u ovom filmu, ispred svog vremena. To su jake jake žene koje ne pristaju da budu samo žrtve, već se trude da se izbore za sopstvenu egzistenciju. Tašana je vrlo neobuzdanog, ali nepokvarenog temperamenta. Ona je u jeku svoje mladosti, na neki način zatvorena i okovana društvenim normama i vrlo strogim patrijarhalnim društvom”.

Film se snimao u jeku pandemije korona virusa i njegova realizacija se suočavala sa brojnim izazovima „Izgradnja scenografije je trajala duže od tri meseca, uhvatilo nas je vanredno stanje i pomeranje usled epidemije, tako da je i snimanje samim tim bilo otežano. Ali uz pomoć sjajnih autora, Marinu Medenicu koja je uradila fantastične kostime, dobru scenografiju, direktora fotografije Erola Zubčevića, dobru ekipu i naravno odličan kast koji smo imali, bilo je zadovoljstvo raditi ovaj projekat. Naravno uz ogromnu odgovornost, jer kao što je Milutin rekao – upravo nama je posle toliko godina, na neki način, bilo suđeno da završimo ovaj film,“ rekla je producentkinja filma Snežana van Hauvelingen.

Projekat je podržao i evropski program za razvoj filmske umetnosti – Creative Europe – podprogram MEDIA. U okviru njega, producentska kuća This and That je dobila 160 000 EUR podrške za razvoj i realizaciju četiri projekta, među kojima je bio i ovaj film. U skladu sa temeljnom opredeljenošću da podržava razvoj kulture i umetnosti te radi na promovisanju srpskog kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije u Srbiji je podržala i promotivnu kampanju filma.

Republika Srbija učestvuje u evropskom programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”.