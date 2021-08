Film „Nečista krv – greh predaka“ za čiju realizaciju je podršku dala i EU, prikazan je druge večeri na 56. Filmskim susretima u Nišu, a ovo je bila i idealna prilika da razgovaramo sa akterima filma, glumicom Anđelom Jovanović i rediteljem Milutinom Petrovićem. EU info kutak Niš organizovao je ovom prilikom „Filmski razgovor uz kafu“ ispred džez muzeja u Tvrđavi.

Naši sagovornici ističu da su vrlo zadovoljni obavljenim poslom i filmom o epohi koja je vrlo važna u srpskoj istoriji. Bazirana na osnovu originalnih dela Bore Stankovića, a po scenariju Vojislava Nanovića, priča se odvija pre Sofkinog rođenja i prati život njenog dede Hadži Trifuna, uglednog srpskog trgovca koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom.

„Ovo je priča o tome kako sve što se desilo sa Sofkom ima svoje korene, a to na neki simboličan način predstavlja i korene svih nas koji danas živimo“ navodi reditelj Petrović i podseća da su ljudi iz tog doba oni koji su nas zapravo održali kao narod.

Petrović veruje da će ovaj film otvoriti ljudima vidike za nova razmišljanja o tome šta je suverenitet, šta je savremeno, a šta istorija.

Ekranizacija čuvenih priča legendarnog Bore Stankovića donosi nam i važne poruke o snazi žene, što kroz lik Tašane dobro dočarava mlada glumica Anđela Jovanović.

„Kada sam čitala scenario, osetila sam ovu priču kao borbu žena za egzistenciju i njihovu slobodu. Moj lik Tašana kaže da ne želi da bude zatvorena ceo život jer je to „žal za mladost“. Bora Stanković tu žal opisuje ne kao žalost starijih ljudi koji se sećaju mladosti već upravo kao žal mladih koji vide kako im život prolazi. To je nešto sa čim se svaki mlad čovek suoči, a Tašana to doživljava zatvorena u kući“ ističe Anđela.

Kako dodaje, film je jako važan zato što se zapitamo dokle smo stigli, možemo da čujemo glas drugih ljudi, da imamo solidarnost i to je važna poruka koju šalje ova filmska priča.

„Film nam daje jednu retrospektivu, da sveobuhvatno sagledamo prošlost. Ne ograđujemo se od istorije kroz film niti romantizujemo, nego se prikazuje istina na jedan umetnički način i izuzetno vizuelno lepo“ ističe Anđela Jovanović.

Više fotografija sa događaja u Nišu pogledajte na fb stranici EU info kutka Niš.

Film je svetsku premijeru imao na Paliću 21. jula, a nakon prikazivanja na još nekoliko festivala u Sarajevu, Vrnjačkoj Banji zaključno sa Filmskm susretima u Nišu, započinje svoj bioskopski život od 24. avgusta.

Pre odlaska u bioskop, pogledajte zvanični trejler.

Ovaj projekat je podržao i evropski program za razvoj filmske umetnosti Kreativna Evropa – program MEDIA. Producentska kuća This and That dobila je 160.000 EUR podrške za razvoj i realizaciju četiri projekta, među kojima je bio i ovaj film. U skladu sa temeljnom opredeljenošću da podržava razvoj kulture i umetnosti te radi na promovisanju srpskog kulturnog nasleđa, Delegacija Evropske unije u Srbiji je podržala i promotivnu kampanju filma.

Republika Srbija učestvuje u evropskom programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma KULTURA.