Mladi istraživač i rukovodilac #PROMIS projekta #Key2SM, dr Jakša Vučičević sa Instituta za fiziku u Beogradu osvojio je ERC Starting grant u vrednosti od 1,5 miliona evra koji Evropski istraživački savet (European Research Council – ERC) dodeljuje najboljim evropskim projektima i istraživačima.

Njegov novi Projekat #SCLoTHiFi (Numerically exact theory of transport in strongly correlated systems at low temperature and under magnetic fields) će se baviti istraživanjem visokotemperaturnih superprovodnika i drugih važnih, a još uvek nerešenih pitanja u fizici.

ERC grantovi imaju za cilj da pomognu ostvarenje novih naučnih i tehnoloških otkrića koja će stvoriti osnovu za nove industrije, tržišta i šire društvene inovacije u budućnosti.

Dr Vučičević od 2020. rukovodi projektom Key2SM u okviru Programa PROMIS Fonda za nauku, našeg prvog programa namenjenog upravo mladim istraživačima i nadamo se da mu je iskustvo sa PROMIS programa pomoglo na novom konkursu.

ERC je javno telo za finansiranje naučnih i tehnoloških istraživanja koja se sprovode u okviru Evropske unije. U okviru Horizonta 2020, procenjuje se da će oko 7.000 ERC grantova biti finansirano i podržano 42.000 članova tima, uključujući 11.000 studenata doktorskih studija i skoro 16.000 postdoktorskih istraživača.

Podrška Evropske unije inovacijama i konkurentnosti u Srbiji vredna je više od 200 miliona evra za period od 2014. do danas. Sredstva namenjena ovom sektoru koriste se za podsticanje kvaliteta nauke, inovacija i povezivanja sa evropskim i međunarodnim naučnicima i preduzetnicima, čime se povećava konkurentnost srpske ekonomije. Od 2014. Srbija je korisnik i Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizon Europe.

EU podstiče razvoj nauke i inovacija kako bi stvorila tehnološke preduslove za razvoj konkurentnosti i privrede širom Evrope. Građanima Srbije, EU je omogućila korišćenje zajedničkog istraživačkog prostora i usavršavanje u zemljama EU, čime su srpski naučnici postali vidljiviji evropskoj i svetskoj naučnoj zajednici.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.