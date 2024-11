Da li je država Srbija bliže ili dalje Evropskoj uniji, koliko su reformski procesi u oblasti životne sredine odmakli od 2014. godine do danas – samo su neka od pitanja na predstavljanju novog Izveštaja iz senke Koalicije 27. U Izveštaju koji pokriva period od aprila 2023. do aprila 2024. godine i sadrži detaljne preporuke za svaku oblast Poglavlja 27 su, između ostalog, analizirana finansijska ulaganja za životnu sredinu u periodu od otvaranja pristupnih pregovora Srbije sa EU od 2014. do 2023. godine.

Ovogodišnji Izveštaj nosi naziv Godine prolaze, mi stojimo, jer je to ujedno i ocena koju Koalicija 27 daje napretku u Poglavlju 27: Životna sredina i klimatske promene tokom prethodne decenije. Događaj su otvorili predstavnici Koalicije 27 i Antoan Avinjon, u ime Delegacije EU u Republici Srbiji, koji je istakao značaj i kvalitet Izveštaja.

„Zaista je impresivan kvalitet Izveštaja iz senke, sveobuhvatna procena kreirana uz stručno znanje organizacija civilnog društva Koalicije 27. Ovaj Izveštaj bi trebalo da posluži kao temelj za dalje diskusije i dijalog, posebno za jedinice lokalne samouprave i javne vlasti kako bi unapredili ekološke prakse. Za partnere Srbije iz međunarodne zajednice, Izveštaj ističe oblasti gde se može usmeriti veća podrška i saradnja, dopunjujući Godišnji izveštaj EU o Poglavlju 27, objavljen pre nekoliko nedelja. Pored toga, ključno je negovati komunikaciju sa poslovnim sektorom i podržati njihovu zelenu tranziciju. Samo kroz jedinstven pristup možemo postići značajan napredak u izgradnji održive budućnosti za sve. EU nastavlja da podržava Srbiju u poboljšanju nivoa zaštite životne sredine, za dobrobit građana Srbije“, istakao je Avinjon.

Ove godine, Izveštaj iz senke analizira ne samo ključne događaje u oblasti životne sredine i klimatskih promena, već i ulaganja Srbije u zaštitu životne sredine od početka pregovora. Podaci pokazuju da je Srbija u poslednjoj deceniji uložila samo oko 30% planiranih sredstava za zaštitu životne sredine i 20% za infrastrukturne investicije, što je daleko ispod potrebnog nivoa za značajan napredak. Koalicija 27 ističe da je Nacionalna strategija za zaštitu životne sredine doneta 2011. godine, te da su noviji podaci pokazali da su ulaganja za implementaciju veća nego što je prvobitno procenjeno.

Takođe, Vlada Srbije još uvek nije uspostavila operativni Zeleni fond, koji je ključan za finansiranje reformi u ovoj oblasti. Od 2012. godine, Fond za zaštitu životne sredine prestaje da važi, ekološka taksa postaje prihod republičkog budžeta, a od 2021. godine Zeleni fond više ne postoji ni kao nezavisna institucija, niti kao budžetski fond. Ovo je u velikoj meri smanjilo transparentnost i onemogućilo praćenje na koji način država troši sredstva koje je naplatila po ovom osnovu.

Da bi se omogućila veća javna kontrola nad odlukama u oblasti životne sredine, neophodno je rešiti probleme netransparentnosti, kao i ojačati saradnju sa civilnim društvom. Koalicija 27 smatra da bi Srbija trebalo da ojača kapacitete u sektoru zaštite životne sredine na svim nivoima vlasti. Koalicija poziva na usvajanje preporuka koje se odnose na kvalitet vazduha, vode, šuma, upravljanje hemikalijama i otpadom, kao i na poboljšanje zakonodavstva u ovoj oblasti. Bez jasne strategije i ulaganja, napredak je minimalan, jer trećina zakonodavstva EU koje zemlje kandidatkinje moraju da primene odnosi se na Poglavlje 27. Ulaganja u životnu sredinu su, uprkos ambicioznim planovima, ostala na niskom nivou.

Izveštaj iz senke će, u okviru Evropske nedelje zelene diplomatije, biti predstavljen u Novom Sadu u utorak 19. novembra sa početkom u 18 časova u Francuskom institutu – više informacija možete pronaći ovde.

Koaliciju 27 čini osam organizacija: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, Inženjeri zaštite životne sredine, Mladi istraživači Srbije i Svetska organizacija za prirodu Adria ‒ Srbija (WWF Adria ‒ Serbia).