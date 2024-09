Međunarodnom konferencijom „Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje“ Novi Sad je na dan postao prestonica pozitivne psihologije. Institut za pozitivnu psihologiju predstavio je prvu ovakvu konferenciju kao rezultat Erasmus + projekta „Škola u kojoj cvetaju snage“. Događaj organizovan na Fakultetu za pravne i poslovne studije „dr Lazar Vrkatić“ bio je mesto predstavljanja vodećih imena iz te grane nauke kao i preko dvadeset radova koji su se ticali unapređenja odnosa prema mladima, mentalnog zdravlja i unapređenja obrazovanja.

Pozitivna psihologija je relativno nova grana psihologije koja se fokusira na proučavanje ljudskih snaga, vrlina i faktora koji omogućavaju ljudima da žive ispunjen život. Za razliku od tradicionalne psihologije koja je često usmerena na rešavanje problema, pozitivna psihologija se bavi pitanjem kako ljudi mogu da dostignu psihološko blagostanje.

Kao jedan od fokusa ove grane psihologije izdvaja se emocija sreće o kojoj je na uvodnom predavanju govorila prof. emer. Majda Rijavec, psihološkinja i predsednica Hrvatske mreže pozitivne psihologije.

Plenarno predavanje „Na putu do sreće: hoće li nam pozitivna psihologija pomoći ili ‘podmetnuti nogu’“ prof. Rijavec je počela podsećanjem da pozitivna psihologija nije teranje ljudi da pozitivno misle. Ona je dodala da sreća radi u oba smera – moguće je biti produktivan pa zbog toga osećati sreću ili osećati sreću koja će onda probuditi produktivnost.

„Mi smo stručnjaci, nije naše da teramo ljude da budu sretni, mi im moramo pomoći tako što ćemo im dati alate da dođu do toga. Neko ih neće koristiti, neko će ih odmah primeniti, neko će se setiti da ih ima tek kad mu bude trebalo. Pozitivna psihologija je jedna stvarno dobra priča uzimajući u ozbir sve kritike koje su opravdane. One teraju na nastavak rada i ovaj entuzijazam, da sve što je do sad napravljeno ima smisla“, zaključila je prof. emer. Majda Rijavec.

Koneferencija međunarodnog karaktera okupila je učesnike iz Hrvatske, Slovenije i Austrije, dok jedan od počasnih gostiju skupa, prof. dr Roj F. Baumajster, predsednik Međunarodne asocijacije za pozitivnu psihologija, dolazi iz Sjedinjenih Američkih država.

“Konferencija je namenjena praktičarima i istraživačima iz raznih sektora, zainteresovanih za primenu pozitivne psihologije u unapređenju mentalnog zdravlja. Na ovoj konferenciji bilo je prijavljeno preko 200 učesnika, kako iz naše zemlje tako iz drugih zemalja”, rekla je organizatorka konferencije prof. dr Mirjana Beara Benjak sa Instituta za pozitivnu psihologiju.

Profesor Baumajster je održao predavanje “Snaga volje: samokontrola, zamor od donošenja odluka i iscrpljivanje energije”, a nakon predavanja, kao završna aktivnost održan je okrugli sto na temu „Bezbednost i rezilijentnost u obrazovanju“.

Ova konferencija, plod je Erasmus + projekta „Škola u kojoj cvetaju snage“. Ovaj program osmišljen je sa ciljem da unapredi kvalitet formalnog obrazovanja u osnovnim školama u tri zemlje – Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji kroz implementaciju programa radionica pozitivnog obrazovanja i osnaživanjem škola da budu mesto u kome se svi (učenici, nastavnici i roditelji) osećaju sigurno i dobro. U projekt su uključene po dve osnovne škole iz Novog Sada, Ljubljane i Zagreba. Projekat je namenjen podršci nastavnicima i prosvetnim radnicima, kao i povezivanju prakse, istraživanja i politike.