Jugoistok Srbije će imati koristi od brze i pouzdane železnice, koja građanima nudi bolju, sigurniju i zeleniju vezu. Ova poboljšana veza proširiće se dalje u Bugarsku, jačajući vezu Srbije sa zemljom EU. Očekuje se da će modernizacija ove užurbane teretne linije pokrenuti ekonomski razvoj i na regionalnom i na nacionalnom nivou.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador EU u Republici Srbiji Emanuele Žiofre obišli su radove na rekonstrukciji pruge Niš – Dimitrovgrad.

Ukupno renoviranje skoro 104 km duge železničke pruge Niš – Dimitrovgrad obuhvata rekonstrukciju i modernizaciju postojeće, neelektrifikovane jednokolosečne pruge od Sićeva do Dimitrovgrada. To podrazumeva izgradnju železničke obilaznice Sever oko grada Niša, kao i elektrifikaciju i signalizaciju kako postojeće železničke pruge od Sićeva do Dimitrovgrada, tako i niške obilaznice. Projekat ne samo da će unaprediti železnički saobraćaj od grada Niša do granice sa Bugarskom, već će zbog novouvedene obilaznice izvesti vozove iz centra grada Niša i na taj način doprineti rasterećenju saobraćaja u urbanoj zoni grada.

„Slobodan protok roba, usluga i ljudi je ono na čemu se gradi EU. Vidimo da ovaj projekat Srbiju dalje stavlja na evropski kolosek. Bolje povezivanje Niša sa Dimitrovgradom i šire, sa Sofijom, kroz modernizovane i bezbednije železnice, treba da dodatno doprinese regionalnom razvoju i povećanju konkurentnosti ovog prelepog regiona jugoistočne Srbije. Ljudi će putovati brže, bezbednije i zelenije“, rekao je ambasador Žiofre.

Poboljšana infrastruktura će omogućiti povećanje brzina sa sadašnjeg proseka od 50 km/č na brzinu do 120km/č i pozitivno uticati na navike putovanja povećanjem godišnjeg broja putnika sa oko 170,000 na 550,000, kao i ukupnog teretnog saobraćaja sa 3,2 na oko 6,2 miliona tona godišnje.

„Danas je veliki dan, jer će ljudi moći da čuju i vide šta radimo ovde. Kao što je bilo nezamislivo da uradimo auto-put do bugarske granice, a danas svi koriste ovaj put, ljudi se brzo naviknu. Hoću posebno da se danas zahvalimo ambasadoru Žiofreu, predsednici Ursuli Fon der Lajen i Evropskoj uniji. Ti ljudi su nam ogromnu sumu dali. Mi ovo ne bismo mogli bez njih i hoću da to ljudi znaju. Ovo znači ogromne promene za našu zemlju. Ovaj novac koji smo dobili za ove projekte je nešto izuzetno, u grantovima izuzetno“, kaže predsednik Vučić.

Poseti su prisustvovali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, ambasador Republike Italije Luka Gori, ambasador Republike Bugarske Petko Dojkov, predstavnici javnih preduzeća železnica Srbije, predstavnici ‘Trace Group Hold’ kao i predstavnici Pirotskog upravnog okruga.

Modernizacija železničke pruge realizuje se zahvaljujući projektu koji finansiraju Evropska unija (108,6 miliona evra bespovratnih sredstava) i Evropska investiciona banka (134 miliona evra zajma).

Investicija, koja je deo Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, je ključni prioritetni projekat koji doprinosi održivom transportu i povezanosti. Kao projekat od takvog značaja, predviđena su i bespovratna sredstva za finansiranje tehničke pomoći u pripremi projekta u iznosu od 3,7 miliona evra, kao i bespovratna sredstva u iznosu od 1,5 miliona evra za izradu projekta za izgradnju obilaznice oko grada Niša.

Modernizacija železničkih pruga u Srbiji

EU i Srbija aktivno pripremaju investicije u vrednosti od blizu 5 milijardi evra za modernizaciju železnice u Srbiji. Ovaj poduhvat uključuje modernizaciju železničkih pruga Beograd – Niš, kao centralnog dela srpske železničke mreže, Niš – Preševo (Skoplje), Beograd – Šid (Zagreb), kao i Stalać – Kraljevo – Rudnica (Priština). Investicije u železničku infrastrukturu omogućavaju, gde god je to prihvatljivo i izvodljivo, veze sa brzim vozovima koji se kreću brzinom do 200 km/č, kao i poboljšanu bezbednost i interoperabilnost u skladu sa standardima EU. Ove investicije takođe će omogućiti brži protok robe i usluga, doprinoseći brzoj integraciji u železničke mreže EU. Železnički Koridor 10 je jedan od panevropskih koridora koji povezuje centralnu Evropu sa Solunom, Grčka.

Podrška EU saobraćajnom sektoru Srbije

Projekti koje je finansirala EU i njena banka EIB značajno su doprineli procesu reforme železnice, uvođenju modernih i najisplativijih praksi održavanja infrastrukture drumskog saobraćaja i uvođenju rečnog informacionog sistema u cilju poboljšanja plovnosti na unutrašnjim plovnim putevima Srbije. Od 2000. godine, podrška EU sektoru transporta u Srbiji dostigla je više od 550 miliona evra bespovratnih sredstava. Pored toga, izdvojeno je više od 50 miliona evra bespovratnih sredstava EU za pripremu prioritetnih strateških investicija u oblasti saobraćaja, ukupne vrednosti više od 5 milijardi evra, koje će u budućnosti biti realizovane kao kombinacija bespovratnih sredstava EU i povoljnih zajmova.

