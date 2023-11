Kultura, umetnost, film, mediji i ljudska prava i ove godine su okupili mlade iz Srbije i sa Kosova* u okviru partnerskog projekta DokuFesta (Prizren), programa Fonda B92 Slobodna zona Junior (Beograd) i Filmskog festivala Slobodna zona (Beograd/Niš/Novi Sad/Kragujevac), a njihovo druženje i razmena mišljenja prikazani su na multimedijalnoj izložbi Kako te vidim? (How do I see you?), koja je otvorena u petak, 3. novembra u podne u prostorima Fonda B92.

Izložba prikazuje fotografije učesnika kampa osme po redu kulturne razmene u okviru trogodišnjeg projekta, koji se odigrao u Prizrenu u septembru ove godine, gde su mladi nastojali da kroz preispitivanje svojih različitosti dođu do zajedničkih problema i iskustava uz korišćenje videa kao medija za kreativno izražavanje. Zato centralni deo izložbe čine video intervjui koje su učesnici sami vodili u parovima, a na kojima možete čuti kako ih je ova kulturna razmena navela da preispitaju svoje stavove i način na koji gledaju jedni druge.

Predsednik UO Fonda B92 Veran Matić je otvorio izložbu uputivši par reči učesnicima septembarske i svih prethodnih kulturnih razmena u okviru projekta:

„Ovaj projekat podržale su Delegacija EU i Misija OEBS-a na Kosovu, te nam je bilo veliko zadovoljstvo da na otvaranju ugostimo šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuela Žiofrea i šefa Misije OEBS-a u Srbiji Jana Bratua. Na današnji dan pre 6 meseci na ovom istom mestu bili smo zajedno sa ambasadorima, predstavljali smo monitoring slobode medija kada smo dobili informaciju o nezapamćenom zločinu u OŠ Vladislav Ribnikar. I kao i kada nas je napustio Bekim Fehmiu, reakcija građana Srbije i regiona bila je onakva kakva je morala da bude i reakcija svih institucija i medija: saučestvovanje u bolu, deljenje tuge, solidarnost”, rekao je Matić i dodao da su ovakvi projekti veoma važni da našu mladost i budućnost povežemo na isti način sa istim vrednostima i istom plemenitošću kao i u slučajevima kada gubimo najdraže i naglasio da su “ovi mladi ljudi pravi heroji, koji u necivilizovanom i opasnom okruženju žele da žive živote dostojne čoveka”.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre rekao je da je „važno je razgovarati i voditi dijalog jer je to jedini način da se izgrade mir, stabilnost i dobrosusedski odnosi“.

„To su gradivni elementi EU i razlog zašto EU toliko ulaže u napore za dijalog. U isto vreme mladi ljudi su predvodnici promena i projekat Kako te vidim? je sjajan primer načina na koji mladi mogu da doprinesu premošćavanju jaza jer su njihovo angažovanje, povezanost i osnaživanje neophodni za prosperitetna, demokratska i kohezivna društva“, izjavio je Žiofre.

„Najbitnije je kako vidimo svoje susede“, rekao je šef Misije OEBS-a Jan Bratu na početku svog izlaganja osvrnuvši se na ime i suštinu samog projekta, „Važno je da razumemo njihove brige, probleme i da pronađemo način da kreiramo zajedničku budućnost, a to se radi kroz razumevanje i poštovanje. Verujem da je film odlično sredstvo za uspostavljanje razumevanja i promociju ljudskih prava, i nadam se da ćete nastaviti gde ste stali, i da ćete koristiti filmove da stvarate prostore susreta gde se rađa razumevanje“, poručio je on učesnicima kulturnih razmena iz Srbije i sa Kosova.

Supervizor projekta iz DokuFest-a Erol Bilibani, obraćajući se učesnicima projekta dodao je kako „želi da podcrta nešto što oni sami pominju u svojm intervjuima, a to je da živimo u jako opasnom vremenu zbog velike količine lažnih informacija i propagande koje kruže“ i poručio da je zato ključno da sa kritičkim stavom pristupaju svemu što im se plasira. On im se zahvalio što su bili toliko otvoreni za razgovor i iskreni u svojim intervjuima i izrazio nadu da će nastaviti da se druže i da sarađuju u budućnosti.

Za kraj je selektorka festivala Slobodna Zona Branka Pavlović rekla da ako budućnost liči na učesnike ove kulturne razmene, onda se ona ne brine za budućnost, podsetivši prisutne da se kratki filmovi iz selekcije “Future Is Here”, među čijim autorima su i neki od učesnika kulturne razmene, mogu pogledati na filmskom festivalu Slobodna zona u Dvorani Kulturnog centra Beograda, u subotu 4. novembra od 12h.

Izložba Kako te vidim? (How do I see you?) deo je istoimenog trogodišnjeg projekta koji zajednički sprovode DokuFest (Prizren), program Slobodna zona Junior (Fond B92, Beograd) i Filmski festival Slobodna zona, a uz finansijsku podršku Evropske unije i podršku Misije OEBS-a na Kosovu.

* Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244/1999, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti