Zlata Marinković je osamnaestogodišnja učenica srednje medicinske škole u Nišu. Pažnju na sebe privukla je nastupima za hrabri i međunarodno poznati ženski romski hip-hop bend „Pretty Loud“, a danas je glavni vokal džez sastava „Rojaze“. Rojaze – Roma Jazzing Europe bend nastao je u okviru Nišvil džez festivala koji okuplja mlade muzičare iz Srbije, Belgije i Francuske i neguje žanr džez muzike inspirisane romskim nasleđem. Ove godine, prva generacija Rojaze projekta imala je privilegiju da otvori glavni program Nišvil džez festivala.

Zlata kaže da je ovaj nastup za nju posebno važan jer je sa samo osamnaest godina uspela da ostvari svoj san o nastupu na Nišvilu.

„Ljubav prema Nisvillu i džez muzici su mi preneli baka i deka koji su me redovno vodili na ovaj festival, i sada kada sam i sama deo festivala i nastupam na njemu, veoma sam uzbuđena i srećna.“

Kako sama kaže, poziv iz „Rojaze“ benda je za nju bio iznenađenje jer je ideja da se oproba u džez pevanju tradicionalne romske muzike delovala kao veliki izazov. Ipak, iskustvo koje je imala iz rada u „Pretty Loud“ bilo je više nego značajno za prevazilaženje prvobitne treme pred novim muzičkim izazovom.

„Iskreno, ‘Pretty Loud’ mi je pomogao da se otvorim ka ljudima, da prikažem ono što imam, svoj talenat, ono što ja jesam. To me je činilo srećnom i slobodnom. Naučila sam da iskažem svoj stav, mišljenje. U ‘Rojaze’ sam, iako i dalje mlada, ušla sa velikim iskustvom i samopouzdanjem.“ govori nam samouverenim glasom ova mlada Romkinja kojoj je muzika poslužila kao umetničko sredstvo za jačanje i lični rast, ali i za jačanje same zajednice kojoj pripada.

Ponosna na svoj identitet

„Nikada se nisam stidela svog romskog identiteta. Oduvek sam bila ponosna na to. Rad u ova dva benda me je ojačalo kao osobu i dao mi da budem još ponosnija na to što jesam Romkinja. Danas su Romi tabu tema u Srbiji i o problemima Roma ne govori se mnogo.“

Muzika koju izvode pripada žanru „Gypsy Jazz“ i naročito je razvijena u Belgiji i Francuskoj, zemljama u kojima deluje i radi ostatak „Rojaze“ projekta. O muzici svog benda, Zlata kaže da je sačuvala mnogo više elemenata narodne romske muzike i meraka od standardnog „Gypsy Jazz“ žanra. Rad sa kolegama iz Belgije i Francuske i nastup na „Balkan trafik festivalu“ u Briselu, za nju i njene kolege iz benda, veliko je životno i stvaralačko iskustvo.

„Nikada bolje ljude u životu nisam upoznala. Način na koji cene romsku muziku i kulturu jeste neverovatan. To su izvanredni muzičari sa kojima je lako raditi i lako učiti od njih“, sa neskrivenim uzbuđenjem nam govori Zlata i dodaje: „U Briselu, na „Balkan Trafik festivalu“, shvatila sam da je muzika jedini jezik kojim se ceo svet sporazumeva bez problema. Sve pesme koje izvodimo ja pevam na romskom jeziku i kada vidim da ljudi u Belgiji igraju uz našu muziku i čak pevaju neke naše pesme koje su na romskom, to mi daje još veću snagu i želju za pevanjem.“

Razgovor sa Zlatom Marinković smo završili neposredno pre samog nastupa na Nišvil džez festivalu, a ono što je usledilo na glavnoj festivalskoj bini, bila je potvrda da su inicijative poput Nišvilovog projekta „Rojaze“, odličan recept za razvoj nove generacije kvalitetnih džez muzičara koji će čuvati tradiciju romske kulture kroz drugačiji i moderniji izraz. Već u subotu 13. avgusta, nova generacija „Rojaze“ projekta iz Srbije, Belgije i Francuske, predstaviće nam svoj doživlajaj romskog muzičkog nasleđa u okviru „Youth Museum Stage“ na Nišvilu.

Uz podršku EU, 2014. godine nastao je Youth stage koji je realizovala Nišvil Fondacija. Kroz projekat „Jazz – multikulturalni izraz’’ mladi iz regiona različitih nacionalnosti imali su priliku da nastupaju na istom mestu, uče, povezuju se, stvaraju nova prijateljstva i pokažu koliko je saradnja važna. Youth Stage je tada poslao poruku, koja je jednako važna i danas – multikulturalnost može da ruši granice, stvara novu muziku i izvlači ono najbolje i najkreativnije iz mladih.

Nišvil od osnivanja festivala ima ideju da dosledno brani evropske vrednosti multikulturalizma i teži sofisticiranom muzičkom ukusu pojedinaca. Potvrda toga, između ostalog, bilo je objavljivanje u biltenu Evropske unije, New Europe Magazine (Brisel), kao i u prestižnom britanskom Gardianu iz 2016. godine, gde je Nisvil uvršten na 10 najboljih džez festivala u Evropi.