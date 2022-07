Manifestacija „Pod krošnjama na Štrandu“, deseta po redu, i ove godine okuplja veliki broj najmlađih Novosađana na najlepšoj novosadskoj plaži na Dunavu, u ogranku Gradske biblioteke.

EU info kutak iz Novog Sada ponovo je deo ovih druženja, tako da deca pored redovnog programa mogu da nauče i važne činjenice o Evropskoj uniji i njenim članicama.

Kroz ovo jubilarno izdanje organizatori pre svega žele da približe jezike i kulture manjinskih zajednica deci Novog Sada i ohrabre ih da fakultativno u školi izaberu da uče manjinske jezike. Ovo je jedan od doprinosa procesu aktivne interkulturalnosti.

„Tokom deset godina rada na ovom programu, prošao je značajan broj dece. Važno je da deca i na plaži imaju mogućnost da borave u okviru institucije kulture, jer je Gradska biblioteka u Novom Sadu, ogranak na Štrandu od prvog momenta ove inicijative, prepoznala značaj ovakve programske ponude i bila sve ove godine unazad sjajan partner i domaćin“, istakla je Nataša Heror iz Heror Media Ponta, glavna organizatorka manifestacije.

Program ovogodišnjeg izdanja čine radionice za decu uzrasta od pet do 12 godina na kojima će se po nedeljama učiti mađarski, slovački, slovenački i znakovni jezik. Svakog ponedeljka program počinje od 18.30 časova. Radionice jezika traju od 19 do 20 časova, a dobro poznati kviz provere znanja se dešava subotom u 10 časova. Nakon radionica naravno sledi i nagradno opuštanje sa Zlatom Salatom koje traje do 20.30 časova.

Manifestaciju su podržali Delegacija Evropske unije u Srbiji, Uprava za kulturu Novog Sada i organizacija Donaubrücke Neusatz i Ecocivilisation.