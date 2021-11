Juče je obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilje nad ženama, kada je i zvanično počela globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja se završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Delegacija EU u Srbiji ovaj dan je obeležila nizom aktivnosti kojima želi da skrene pažnju javnosti na ovo važno pitanje i pruži podršku ženama i rodnoj rovnopravnosti širom Srbije.

Premijera pozorišne predstave „Mačka pečena“ u Teatru na Brdu u Beogradu (foto: UN Women)

Tim povodom, juče je premijerom prve predstave o partnerskom nasilju, u kojoj su prikazani toksični obrasci koji se često ponavljaju u nasilnim vezama, otpočela globalna kampanja 16 dana dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, u organizaciji Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u Srbiji, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Ministarstva za evropske integracije, Delegacije Evropske unije u Srbiji i Norveške ambasade u Beogradu. UN Women sprovode projekat Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti koji finansira Evropska enija.

Cilj ove pozorišne predstave je upoznavanje publike sa toksičnim obrascima ponašanja, čak i kad su naizgled neočigledni, ali i podizanju svesti u javnosti da to može biti nešto što se dešava osobama koje poznajemo ali i nama samima.

„Evropska unija je posvećena naporima da nasilje nad ženama i devojčicama postane problem prošlosti. Proces pristupanja pomaže Srbiji u rešavanju ovog problema. Umetnost može da napravi promene, tako da se iskreno nadamo da ćemo ovom predstavom uspeti da prekinemo tišinu“, izjavila je Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

„Ženska prava su nešto najvažnije ako želimo razvijeno društvo. Ni u jednoj zemlji ovaj problem nije iskorenjen. Svaka druga žena i više od 65% devojčica starijih od 15 godina je doživelo neki oblik nasilja. Danas obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ali o ovom problemu bi trebalo da razgovaramo svakoga dana. Pozorište je pravo mesto na kome se menjaju stvari. Niste same! Prijavite nasilje, to nije privatna stvar!“, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Repubilke Srbije.

Takođe, sinoć je zgrada Delegacije EU u Srbiji osvetljena u narandžasto kao deo ove globalne kampanje čiji je slogan „Obojimo svet u narandžasto: zaustavimo nasilje nad ženama!“ (Orange the world: End the violence against women now!) Kampanji se pridružilo i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost na čiju inicijativu su osveljene u narandžasto državne institucije i znamenistosti grada Beograda.

Žene u fokusu, Žena u muškom sportu, Dejan Valek (Novi Sad) (Prvo mesto u kategoriji Najbolje fotografije građana i građanki)

Juče je počela i kampanja Žene u fokusu, naime, „Žene u fokusu“ su nacionalni foto konkurs koji su organizovali Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija. Ovim konkursom i kampanjom želimo da skrenemo pažnju na sve žene koje nas svojom snagom, upornošću i kreativnošću svakodnevno inpirišu! Pobedničke fotografije, kao i 16 fotografija koje su ušle u najuži izbor, biće objavljene u elektronskom izdanju naše publikacije na srpskom i engleskom jeziku. Svih 20 fotografija biće izloženo u javnom prostoru kada to epidemiološke mere budu dozvolile.

Žene u fokusu, Fotofiniš, Vladimir Mijailović (Požega)

EU info point Novi Sad je juče u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu organizovao tribinu na temu „Rodno zasnovano nasilje i mladi“. Na tribini koja je održana u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu i uživo prenošena na društvenim mrežama, razgovaralo se o tome šta je nasilje u vezi i kako ga prepoznati, kada je potrebno upaliti crvene lampice i osvestiti da smo u manipulativnom partnerskom odnosu? Zatim, koliko je fenomen rodno zasnovanog naslja uopšte poznat mladima i kako mladi definišu nasije? Na tribini su učestvovali dr Nada Padejski Šekerović, Sigurna ženska kuća, Novi Sad, Sanja Pavlović, Autonomni ženski centar, Beograd i Jelena Mirić, aktivistkinja i studentkinja Univerziteta u Novom Sadu.

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja se završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava nastavlja se brojnim aktivnostima o kojima se možete informisati na europa.rs i nalozima EU u Srbiji na društvenim mrežama.