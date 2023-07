Ideja firme New Pen da, umesto od drveta, grafitne olovke i bojice prave od starih novina, jedno je od 16 inovativnih rešenja za ubrzanje zelene tranzicije, koje je dobilo finansijsku podršku Evropske unije u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“.

Preduzetnički duh u porodici Marković uvek je postojao. Posle više od 16 godina u uslužnom poslu, odlučili su da se oprobaju u proizvodnji. Imali su razne ideje, a onda su odgledali film „Čudan život Timotija Grina“, u kome jedan od glavnih junaka radi u fabrici olovaka i sinulo im je: „U Srbiji niko ne proizvodi olovke, mogli bismo mi“.

– Kada je počelo istraživanje kakav je proces proizvodnje običnih drvenih olovaka i kakve su mašine potrebne, saznali smo da u Kini i Indiji proizvode olovke od starih novina i recikliranog papira. I tu više nije bilo nazad! Sama ideja da se proizvodi nešto čega nema nigde u Evropi i da taj proizvod bude skroz ekološki i zanimljiv nas je toliko obuzela da smo nedeljama pokušavali da nađemo kako se to radi – priča Marković dodajući da većina olovaka koje se proizvode u Kini i Indiji nije potpuno ekološka, a oni su želeli da njihov proizvod bude kvalitetan i 100 posto ekološki i zdrav za upotrebu.

Nakon što su uspešno spojili kreativnost i odgovornost prema životnoj sredini, nastali su njihovi neobični proizvodi – grafitne olovke i bojice od starih novina.

– Proces proizvodnje nije nimalo jednostavan. On započinje sakupljanjem ili kupovinom nepročitanih novina. Zatim se novine slažu tako da se mogu seći na šlajfne. Jedna šlajfna novine dovoljna je za jednu olovku ili bojicu. Onda na red dolazi najsporiji deo posla, a to je ručno lepljenje grafita u svaku novinu. Sledi rolanje novine i grafita u olovku na poluautomatskoj mašini – objašnjava Marković.

Zahvaljujući podršci koju su dobili u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ u izradi su dve nove automatske mašine koje će ubrzati rolanje olovaka.

Sledeća stavka u procesu proizvodnje je sušenje.

– Mi smo kupili tri peći koje suše olovke, ali smo zaključili da troše isuviše električne energije, pa smo napravili sistem da se olovke suše prirodno. Proces sušenja zavisi od godišnjeg doba, a traje maksimalno dva dana. Posle sušenja, na red dolazi sečenje kako bi svaka olovka bila iste dužine, a zatim i njihovo rezanje. Kada se svi procesi završe, na redu je kontrola kvaliteta svake olovke i bojice i njihovo pakovanje u kutije – dodaje Marković.

Ovim načinom rada, uspevaju da naprave 3000 – 3500 komada dnevno, a sav materijal, osim grafita, nabavlja se u Srbiji.

Marković ne krije da je na početku bilo mnogo izazova – od nabavke materijala, njihovog testiranja, pa do same proizvodnje, jer niko u timu nije školovan za ovu vrstu posla. Mada mnogo toga na samom početku nisu znali, upornim radom su uspeli da dođu do proizvoda na koji su jako ponosni. Ono u šta su bili sigurni od samog početka jeste da ne odustaju od posvećenosti očuvanju životne sredine. Zbog toga stalno razvijaju nove ideje kako bi na kraju došli do potpuno zaokruženog proizvodnog procesa, bez otpada.

– Uporedo sa ekološkim razvojem proizvodnje, radimo i na podizanju svesti o značaju zaštite životne sredine. Naša vizija je da dopremo do što više ljudi, posebno do najmlađih, koji bi prihvatili ne samo naše proizvode, već i naše načelo i ideje po pitanju očuvanja životne sredine. Nadamo se da će naš primer podstaći i druge da se više pozabave ovom temom i da pokušaju da daju doprinos u skladu sa svojim mogućnostima – zaključuje Dragan Marković.

Novi Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede, objavljen je u februaru ove godine, i biće otvoren do kraja 2026. godine, sa ciljem da podrži inovativna rešenja u svih pet oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Fotografije: New Pen