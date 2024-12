Umetnička instalacija Digitalna realnost, koja na ogledalima velikih dimenzija prikazuje jezik rodno zasnovanog nasilja kojem su 20 poznatih žena na platformi X bile izložene, otkrivena je u Evropskoj kući

Otkrivanje instalacije jedan je od događaja kojima se Srbija se priključila jednoj od najvećih globalnih kampanja, 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih Nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, UN Women u Srbiji, uz podršku Ambasade SAD u Srbiji, Delegacije EU U srbiji, Pravosudne akademije, Ministarstva pravde Republike Srbije, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i organizacija civilnog društva.

Na događaju je pokrenuta i incijativa #OdlajkujNasilje, uz prisustvo agentkinja promena Zejne, Anđelke Stević Žugić, Maje Uzelac, Lane Nikolić i Marije Lukić, koja ima za cilj podizanje svesti da je slanje neželjenih sadržaja u inbox i javno ponižavanje devojaka i žena na društvenim mrežama, danas najčešći oblik nasilja u digitalnom prostoru.

“Evropska unija podržava politiku nulte tolerancije prema nasilju nad ženama i devojčicama online i offline. U današnjem digitalnom dobu posvećeni smo borbi protiv govora mržnje na mrežama i stvaranju bezbednih digitalnih prostora za sve žene i devojke“, izjavila je Plamena Halačeva, zamenica šefa delegacije EU u Srbiji.

“Nalazi nedavnog istraživanja UN Women sprovedenog u Srbiji veoma su zabrinjavajuci, 84% žena i devojaka koje su bile izložene uvredljivom sadržaju na internetu veruju da su same krive za poniženje koje su pretrpele. Dozvolite mi da budem jasan, nijedna žena ili devojka nikada nije odgovorna za nasilje kojem je bila izložena”, izjavio je Paul Jukic, politički savetnik ambasade SAD u Srbiji.

„Tokom kampanje 16 dana aktivizma želimo da ukažemo da je digitalno nasilje itekako stvarno, itekako ozbiljno i da ostavlja strašne posledice, a od njege se često ne može pobeći. I svi moramo da budemo svesni da je ono jednako ozbiljno kao i svako drugo nasilje i da bi tako trebalo da bude i tretirano“, izjavila je Brankica Janković, Poverenica za rodnu ravnopravnost.

“U Srbiji svaka četvrta osoba izložene je nekom obliku nasilja, u svetu svaka treća devojčica do 15 godina je doživala digitalno nasilje. Digitalno nasilje ima štetne posledice i isto je kao i bilo koje drugo nasilje“, izjavila je Milana Rikanović, direktorka kancelarije UN Women u Srbiji.

“Ćutanjem se normalizuje nasilje i ako to ne želimo, moramo da kada odemo na Internet, budemo svesni nasilja koje je svakodnevno, i potrebno je da ga prijavljujermo. To jeste teško ali zato to i ne radimo i to jeste jedan od razloga zašto nasilje i dalje postoji“, izjavila je Maja Uzelac, spisateljica i rediteljka.

Instalacija Digitalna realnost, na simboličan način predstavlja presek naše digitalne stvarnosti. Pretnje, uvrede i omalovažavanja prikazana u ovoj instalaciji deo su jezika rodno zasnovanog nasilja kojem su korisnice društvenih mreža u Srbiji svakodnevno izložene, sa fokusom na profile na platformi X dvadeset javnosti dobro poznatih žena, iz različitih profesija, od kojih su neke učesnice kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama. Uz pomoć ogledala preko kojih su prikazane poruke, posmatrači i posmatračice, stavljeni su u krhku poziciju izloženosti rodno zasnovanom govoru mržnje koji ne sme biti relativizovan i zanemaren i na koji kao društvo moramo da reagujemo.

Instalacija je kreirana u saradnji sa umetnicom Ivom Kuzmanović.