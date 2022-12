Umrežavanje, nove veštine i znanja, proširenje poslovanja, sticanje iskustva i stručno usavršavanje, sve su ovo prednosti koje pružaju različiti programi Evropske unije.

Vrlo često ljude plaši proces prijavljivanja na ovakve programe, pre svega zbog potencijalno komplikovane administracije. Zato su živa reč i razmena direktnih iskustava dragoceni kada je reč o podsticanju pojedinaca, timova ili ogranizacija i institucija da se prijave na otvorene konkurse koje podržava Evropska komisija.

EU info kutak Novi Sad je iz svih ovih razloga, decembar posvetio njihovoj promociji na jedan neposredan način – otvarajući svoja vrata svakog petka za sve zainteresovane. Prateći nove aktuelne pozive, održano je ukupno četiri događaja.

Prvi u nizu bila je promocija programa Kreativne Evrope, koji promovišu inkluziju, zaštitu životne sredine i rodnu ravnopravnost, a prisutni su o svojim potrebama, nedoumicama i poteškoćama, direktno razgovarali sa Dimitrijem Tadićem, rukovodiocem Deska Kreativna Evropa Srbija.

View this post on Instagram A post shared by EU info point Novi Sad (@euinfons)

Kako bi se ispoštovale različite potrebe zainteresovanih učesnika, sledeća Otvorena vrata bila su posvećena obrazovanju i to kroz konkurse Fondacije Tempus. Kako se sprovodi finansiranje, za koga su sve namenjeni konkursi i kako treba da izgleda projektni predlog, prisutni su saznali od Dragane Stojić, savetnice za informisanje i mobilnost.

View this post on Instagram A post shared by EU info point Novi Sad (@euinfons)

Mnogi programi koje pruža EU namenjeni su unapređenju već postojećeg posla ili unapređenje znanja i veština, ali postoje i oni koji su posvećeni pokretanju sopstvenog biznisa, što je od velike važnosti za jačanje čitave ekonomije jednog društva. Zato je Poslovni inkubator, sa pričom o programu Erazmus za mlade preduzetnike, Mobilise SME, Evropska mreža preduzetnika, koji je pokrenula Evropska komisija 2009. god. U nameri da omogući budućim preduzetnicima ili onima koji su osnovali sopstvenu firmu u protekle tri godine, da steknu korisne veštine i iskustvo u poslovanju u nekoj drugoj zemlji.

View this post on Instagram A post shared by EU info point Novi Sad (@euinfons)

Kada govorimo o pokretanju biznisa sve se češće priča o startapima. šta je zapravo startap? Prve asocijacije su svakako mladi, inovativni ljudi sa svojim naprednim idejama koji pokušavaju da za svoje ideje dobiju i sredstva kako bi ih sproveli u delo i od toga razvili održive biznise. Postoje različiti načini kako se može doći do sredstava, ali i različite oblasti u kojima se startapi započinju.

Za one iz sveta informacionih tehnologija i poljoprivrede BioSens akcelerator je intenzivan, tromesečni program namenjen AgTech startapima u ranoj fazi i predstavlja snažan most između nauke i biznisa. Program omogučava startapima da rastu, ubrzaju svoje putovanje od početne AgTech ideje do biznisa, i reše ključne izazove u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

BioSens akcelerator je jedini takve vrste u Srbiji koji pruža podršku domaćim i regionalnim IT preduzetnicima usredsređenim na stvaranje inovativnih i revolucionarnih digitalnih rešenja za poljoprivredu. O prilikama koje ovaj program nudi, načinu podnošenja predloga projekata, trenutnim otvorenim pozivima, prisutni su razgovarali sa Milicom Trajković, rukovoditeljkom Centra za inovacije i razvoj programa.