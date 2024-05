Dobra atmosfera, poznate numere koje izvode vrhunski umetnici i poruka zajedništva obeležili su koncert „Pod zvezdanim krovom“, koji je privukao veliki broj ljudi beogradskom Kalemegdanu. Koncert je deo proslave Dana Evrope, koji Delegacija Evropske unije ove godine obeležava pod sloganom „Evropa je naša kuća“.

Građane su zabavljali Big bend Radio-televizije Srbije, a podržali su ih sjajni umetnici – Vasil Hadžimanov, Marko Luis, Zoe Kida i Bojana Stamenov. Na početku koncerta intonirane su himne Srbije i Evropske unije.

„Dobrodošli na koncert povodom Dana Evrope na prelepom Kalemegdanu, mestu koje čuva vekove istorije i bogatu kulturu. Srbija je dala mnoge umetnike i naučnike koji su živeli i stvarali u zemljama Evrope. Evropska unija ponosno podržava kulturu Srbije i smatra je važnim delom evropskog kulturnog nasleđa. Odavde vidimo reku Savu, malo niže i Dunav, dve reke koje nas spajaju. Evropska unija pomaže očuvanje reka u Srbiji, obnavljamo kulturno blago ove zemlje i pomažemo u razvoju nauke i inovacija. To radimo zbog građana Srbije i zato što verujemo da smo bolji zajedno. Evropa je naša zajednička kuća, u njoj oduvek živimo zajedno i zato danas slavimo Evropu ideje i vrednosti koje vode i ujedinjuju naše narode. Želim vam da uživate u muzici i divnim izvođačima večeras i da nas oni dodatno povežu pod ovim zajedničkim krovom“, rekao je ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre na srpskom jeziku.

Nakon toga, usledilo je pravo muzičko putovanje – od različitih stilova i ritmova, sve u vrhunskoj izvedbi Big benda. U prvom delu koncerta, Vasil Hadžimanov dodao im je još nota virtuoznim nastupom na klaviru, dok su se kontrasti spajali u lepu simfoniju.

Na njega se nadovezala Ana Radonjić, poznata po umetničkom imenu Zoe Kida, koja je pokazala širok raspon, od numere „My baby just cares for me„, do pesama „Zemlje gruva“ i „Ja bih da pevam još malo“ Dejana Cukića, koju je izvela sa sledećim učesnikom na bini, Markom Luisom.

Program je završila Bojana Stamenov, predstavnica Srbije na Evroviziji 2015. godine. Bojanini jedinstven glas i energija posebno su uključili publiku, koja je zajedno sa njom otpevala čuvenu pesmu švedskog benda ABBA „The winner takes it all„. Zajedno sa Zoe Kida, za kraj su otpevale pesmu „Zlatni dan“ Bisere Valetalić.

„Mnogo smo srećni kada smo na sceni, hvala vam što ste ovde u ovako velikom broju. Baš smo pričali iza bine koliko ste vi lepi i koliko je lepo videti vas, a mi smo počastvovani“, rekla je Bojana.

Osim koncerta u Beogradu, Dan Evrope biće proslavljen i u drugim gradovima u Srbiji.

Dan Evrope proslavlja se u čitavoj Evropi, a Beograd je samo jedan od gradova koji se seća Šumanove deklaracije, koja je pokrenula evropsku ideju o zajedništvu i jedinstvu kontineta.

To je jedan od najznačajnijih praznika Evropske unije, a slavi se mir, jedinstvo i težnja da rat između evropskih naroda bude nezamisliv. Evropljane spaja želja za boljim životom i prosperitetnom zajedničkom budućnošću.

Evropska unija organizovaće seriju razgovora sa mladima iz akademske zajednice o tome koji su ciljevi za Srbiju, gde vide zemlju u razvoju inovativnih tehnologija, ali i širenju kreativnih ideja. U Nišu, Subotici, Kragujevcu, Užicu i Novom Pazaru razgovaraće se o Planu rasta, digitalizaciji i inovacijama, cirkularnoj ekonomiji, kulturnom nasleđu, ali i o kreativnim industrijama koje Srbiju stavljaju na evropsku kulturnu mapu.

U Novom Sadu, Evropska unija će biti glavni partner Sajma poljoprivrede, sa posebnim paviljonom na kom će biti predstavljena podrška koju EU nudi poljoprivredi u Srbiji, kao i mogućnosti za poljoprivrednike. Svoje štandove imaće i zemlje članice Evorpske unije, gde će predstaviti neke od najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda iz svojih zemalja. U periodu od 18. do 23. maja u Hali 1 Novosadskog sajma posetioce očekuje bogat program i inspirativni razgovori, a biće u prilici i da degustiraju brojne proizvode iz zemalja Evropske unije.