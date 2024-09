Pedeset osmo izdanje BITEF-a biće održano od 25. septembra do 4. oktobra u Beogradu, a međunarodnim žirijem predsedavaće Marin Man, pozorišna rediteljka, koreografkinja i autorka, umetnička direktorka grupe In vitro.

U susret ovogodišnjem Bitefu, umetnički direktor festivala Nikita Milivojević predstavio je međunarodni žiri 58. Bitefa, kojim će predsedavati Marin Man. Pored nje, festivalski žiri činiće glumice Jelena Stupljanin i Tihana Lazović, dramaturg i pisac Dimitrije Kokanov, kao i novinarka i kritičarka Nataša Tripni. Žiri u ovom sastavu će odlučiti koja će, od deset predstava iz glavnog programa, dobiti neku od nagrada festivala – Gran pri „Mira Trailović“ i Specijalnu nagradu „Jovan Ćirilov“.

Direktor Bitefa Miloš Latinović podsetio je na to da su neka od najuspešnijih gostovanja na Bitefu rezultat odlične saradnje sa inostranim kulturnim centrima koji postoje u Beogradu. Tako saradnja sa Gete institutom i Francuskim institutom traje već decenijama. Na tom tragu ovogodišnji Bitef otvoriće plesna predstava „Mekšanje” Dens on ansambla iz Berlina, realizovana u koprodukciji fondacije Onasis Stegi iz Grčke i Nacionalnog koreografskog centra Rilije-la-Pap iz Francuske.

„U ovom izvođenju nastupa 11 plesačica i plesača koji su stariji od 40 godina”, izjavio je direktor Gete instituta dr Kristof Feldhus. „Komad svesno otvara pitanje šta znači sazrevati kao umetnica ili umetnik: Na koji način se telo menja, koje to promene unosi u nastup, na koji način se menja držanje ili stav, kako u direktnom tako i u prenesenom značenju. Mekšanje takođe postavlja pitanje i da li umetnica ili umetnik sa godinama mekšaju?”

Umetnički direktor Bitefa Nikita Milivojević skrenuo je pažnju na već najavljeno veliko gostovanje slavne, vekovima stare francuske kompanije Komedi Fransez sa predstavom „Hekuba, ne Hekuba”.

„Utvrdili smo da je kompanija Komedi Fransez posetila naš grad 1936. godine, u okviru njihove prve turneje Centralnom Evropom, takozvane propagandne turneje”, otkrio je Milivojević i izrazio zahvalnost Službi za istraživačko-dokumentacionu delatnost Narodnog pozorišta u Beogradu, uz čiju je pomoć festival došao do ovog važnog podatka.

Ističući značaj ovogodišnjeg gostovanja pomenute kompanije, ataše za kulturu Francuskog instituta Karolin Sota podsetila je da na to i da je reditelj predstave „Hekuba, ne Hekuba” Tijago Rodrigeš novi direktor Međunarodnog pozorišnog festivala u Avinjonu, jednog od najznačajnijih festivala savremenog pozorišta u svetu.

„Kroz svoje pozorišne komade, ali i kao festivalski selektor, Tijago Rodrigeš neguje evropske vrednosti, u geografskom i kulturnom smislu tog pojma, baveći se interkulturalnim dijalogom i i kulturnom različitošću. Regionalno predstavljanje ovog pozorišnog komada značajan je trenutak i za Teatroskop, regionalni program za podršku razmene u oblasti scenskih umetnosti između aktera jugoistočne Evrope i Francuske, kojim rukovodi Francuski institut”, dodala je Sota, navodeći da je ovim važnim gostovanjem Bitef postao deo ovogodišnjeg programa Ritam francuske kulture.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva navela je kako je i ove godine program Bitefa izašao van evropskih granica i to upravo zahvaljujući važnim pozorišnim saradnjama.

„Zahvaljujući koprodukcijama više evropskih partnera, ove godine na Bitefu možemo da gledamo i predstave iz Brazila i Bolivije. To je fantastično i upravo doprinosi tome da Bitef iz godine u godinu ostaje važno mesto susreta vrhunskih evropskih i svetskih umetnika. Za Beograd i čitav region, veliko je priznanje i čast imati ovakav pozorišni festival”, navela je ona.

„Evropska unija će nastaviti da podržava kulturu i kulturne aktere iz Srbije. Juče smo svečano otvorili Evropsku kuću u srcu Beograda, koja će biti još jedno mesto našeg susreta. Pozivam vas da posetite Evropsku kuću, pratite dešavanja i sami doprinesete njenom programu i daljem životu.”

Publiku Bitefa i ove godine očekuje zanimljiv i raznovrstan prateći program. Kako je najavio Milivojević, ove godine Bitef Polifonija prirediće jubilarno, 25. izdanje u trajanju od 1. do 3. oktobra. Dvanaesta po redu Cirkobalkana biće održana već od 19. pa sve do 28. septembra u Luci Beograd. I ovog puta Susreti sa autorima omogućiće publici festivals da razmeni iskustva i utiske sa autorima predstava koji na Bitef stižu iz celog sveta. Teorijska fešta, platforma koju uređuje prof. dr Ana Vujanović, biće održana 27. i 28. septembra, a obuhvatiće dva predavanja poznatih svetskih profesorki – Nikita Davan preispitaće ulogu koju umetnost treba da ima suočena sa rastućim društvenim nepravdama, dok će se Marija do Mar Kastro Varela baviti novim tumačenjima i razumevanjima krhkosti i nesigurnosti.

Ulaznice za festival mogu da se kupe onlajn, na festivalskom sajtu, sa popustom od 10%. Po redovnim cenama ulaznice mogu da se kupe i na blagajni Bitefa, koja je i ove godine otvorena u festivalskom pres centru, na prvom spratu MTS dvorane (Trg Nikole Pašića).

Pokrovitelji festivala su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Tradicionalno, podršku festivalu pružili su i Gete Institut, Francuski institut i Delegacija Evropske unije.