Knjige za roditelje koji teže da svoju decu odgajaju tako da postanu aktivni građani i građanke – „Odrastanje u demokratskoj porodici” i „Život u demokratskoj porodici” – razvijene u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve”, predstavljene su u Beogradu.

Knjige vode čitaoce kroz stilove roditeljstva, svakodnevnog života porodice i različitih situacija gde je moguće koristiti demokratiju kako bi se pomoglo deci da prevaziđu probleme. Knjiga „Odrastanje u demokratskoj porodici“ je razvijena za roditelje dece iz dve starosne grupe, od 6 do 10 godina i od 11 do 14 godina, dok je knjiga „Život u demokratskoj porodici“ usmerena na adolescente, od 15 do 19 godina. Iako su prvenstveno namenjene roditeljima, publikacije se mogu koristiti u školama i od strane obrazovnih stručnjaka.

„Nismo želeli da napišemo još jednu u nizu knjiga o vaspitavanju dece, hteli smo da napravimo nešto što će roditeljima pomoći da decu vaspitavaju u demokratskom duhu. Slušati jedni druge, čak i one najmlađe, u duhu je demokratske porodice i to je jedna od tema o kojima smo pisali. Demokratija nije samo institucija, već i nalaženje rešenja zajedno u okviru porodice, škole i društva“, istakao je Rolf Golob, jedan od autora knjiga.

„Nadamo se da će ovi priručnici pomoći velikom broju roditelja u prevazilaženju nekih situacija, a vama u školama da možete da uputite roditelje na alat koji mogu da koriste svakodnevno“, dodala je Svetlana Lazić, koautorka knjiga.

Zašto je bitno da imamo ovakve knjige? Struktura društva u kojem živimo je takva da se porodice razvijaju i da sada sve više imamo takozvane “patchwork” porodice. U isto vreme, odgajati decu da budu „demokratičnija“ nikad nije bilo važnije nego sada. Nije samo bitno naučiti ih da budu bezbedni na internetu ili ih odgajati da budu „dobri ljudi“, bitno je i naučiti ih kako da se bore za svoja prava i za prava drugih, kako da kritički razmišljaju i donesu informisane odluke zasnovane na istraživanju i još mnogo toga. Ovo je samo mali deo tema koji se mogu pronaći u ovim knjigama.

„Roditelji formiraju budućnost društva kroz svoju decu. To na njih stavlja veliku odgovornost, posebno što odgajanje dece danas postaje sve veći izazov“, rekao je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. „Društvene mreže, pandemija, neizvesnost oko toga gde se društvo kreće – o svemu tome se svakodnevno razgovara u porodicama. Uveren sam da većina roditelja u Srbiji želi da njihova deca budu odgajana tako da poštuju ljudska prava, različitosti i demokratske vrednosti. Knjige i materijali koje danas predstavljamo, razrađeni zajedno sa Evropskom unijom, mogu poslužiti kao alat roditeljima i svima koji rade sa decom kako bi ovo postalo stvarnost i koji mogu pomoći u izgradnji boljeg društva sutra“, dodao je Tobias Flesenkemper.

Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je istakla da su ovakvi priručnici upravo ono što je našem sistemu nedostajalo i da je projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ pomogao u negovanju kritičkog razmišljanja dece i u imanju razumevanja i za njihovo mišljenje, za šta su neophodni i roditelji.

Dve knjige prate i dodatni materijali koje su autori kreirali kako bi podstakli kreativnost, diskusiju i zabavno porodično vreme: poster „Naša demokratska porodica“, planer „Organizator saradnje: porodica kao tim“ i „Društvena igra za porodice: uz kockice, mozganje i smeh“.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju obrazovnog sistema i njegovo usklađivanje sa standardima i praksama EU. Od 2003. godine, EU je donirala više od 100 miliona evra za reformu obrazovnog sektora.