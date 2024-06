Ubijanje reke Veliki Timok i rušenje brda Starica iznad Majdanpeka, samo su deo efekata do sada neviđene ekspanzije rudarenja u Timočkoj Krajini. Ove dokumentarne priče su nastale u okviru TV serijala “Pogledaj oko sebe” koji objedinjuje višegodišnje istraživanje uticaja takozvane nove ere rudarenja u Timočkoj Krajini na životnu sredinu.

Dokumentarni serijal je nastao kao deo projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini”, koji finasira EU, a realiziju Udreženje Za česme sa patrnerskim organizacijama iz Zaječara i Bora. Tokom snimanja praćen je uticaj zagađivača od početka 2022. godine do danas, a u tom periodu je došlo i do ogromnih investicija kineskih kompanija “Srbija Ziđin Majnig” i “Srbija Ziđin Koper” u otvaranje novih rudnika i proširenje kapaciteta rudarsko-topioničarskog kompleksa nekadašnje RTB-a. To je, osim povećanog profita za investiture, imalo i pogubne posledice po vazduh, zemlju, vodotokove…

U prvoj priči “Ropac reke Timok” predstavljamo proces, kako najveća i najpoznatija reka istočne Srbije, od apsolutno čiste postaje mrtva reka, nakon što se u nju ulije Borska reka, koja je pretvorena u otpadni kanal Rudarsko topioničarskog basena…

Razmere rudarenja u Timočkoj Krajini su tolike da se bukvalno menja i reljef, a upravo takav primer prati Druga priča ove emisije koja je posvećena aktivizmu Majdanpečana koji su se suprostavili rušenju brda „Starica“, jednom od simbola njihovog grada…

Prvu epizodu serijala “Pogledaj oko sebe” možete pogledati u nastavku.

Ova dokumentarna emisija je proizvedena u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj emisije je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.