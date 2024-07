Organizacija SINHRO, kao i SINHRO Hab je prostor je koji okuplja mlade, motiviše ih na razvoj, ali je i mesto gde se u Pančevu nalazi EU Corner i Community café.

Udruženje osnovano u oktobru 2018. godine, posvećeno je okupljanju zajednice, razvoju lokalne kulture zajedničkog delovanja i razmeni znanja i veština. Cilj organizacije je transformacija Pančeva u grad u kojem svi žele da stvaraju i ostanu.

Vizija SINHRO-a je grad po meri ljudi, gde mladi imaju glas u procesima donošenja odluka i gde se jačaju kapaciteti organizacija i aktivista.

SINHRO Hab: Za zajednicu

SINHRO organizacija sprovodi radionice, treninge i kurseve kako bi članovima zajednice pomogla da razviju nove veštine. Aktivno uključivanje mladih u sve projekte omogućava im da utiču na procese donošenja odluka, dok se kroz različite inicijative podiže svest o važnosti ljudskih prava. Podrška razvoju inovativnih startapa i preduzetničkih poduhvata jedan je od fokusa organizacije, dok se kroz SINHRO hab pruža prostor za saradnju i okupljanje različitih aktera u društveno angažovanom delovanju.

Prostorije SINHRO Haba dostupne su građanima i udruženja za organizovanje događaja, radionica i neformalnih okupljanja. Community kafe je prostor gde članovi zajednice mogu da se sastaju, rade ili jednostavno provode vreme zajedno.

Program Veštine bez granica koji sprovodi EU info point Novi Sad u ime Delegacije Evropske unije po mestima u Vojovdini je takođe organizovan u SINHRO Hab-u. U januaru su održane tri radionice: hitne medicinske pomoći, dramska i radionica za krizni PR.

EU Corner: Veza sa Evropom

SINHRO hab je postao domaćin EU Corner-a, inicijative koja ima za cilj jačanje kontinuiteta saradnje Evropske unije sa organizacijama i institucijama u Srbiji. EU Corneri je organizovao Eu info point Novi Sad, u ime Delegacije Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa projektom Rebooting i Omladinskim savezom udruženja OPENS.

EU Corner ima za cilj unapređenje odnosa sa lokalnom zajednicom kroz zajednički osmišljene redovne programe i uređene prostore u već postojećim organizacijama. Svaki EU Corner je udobno mesto za boravak, opremljen bibliotekom proze i poezije na evropskim jezicima, prevedenom na srpski uz podršku EU programa Kreativna Evropa. EU Corner-i predstavljaju stalne tačke oslonca za kulturnu i obrazovnu razmenu u manjim gradovima i opštinama u Srbiji.

EU Projekti: Razvoj ideja i društva

Kroz projekte kao što su Erasmus+ mobilnosti, „The 1st Pančevolution – Unicorn in the making“ i REBOOTING, SINHRO radi na podsticanju mladih za učešće u procesu EU integracija. Ovi projekti su doveli do aktiviranja zajednice i širenja svesti o temama kao što su solidarnost, tolerancija, aktivno građansko učešće i mobilnost.

Jedan od najvažnijih rezultata organizacija je postigla kroz projekat „The 1st PANČEVOLUTION – Unicorn in the making“, gde je realizovana metodologija maratona planiranja zajednice i društveni hakaton na temu mobilnosti u Pančevu. Ovaj 48-časovni događaj okupio je oko 100 učesnika i kreirao četiri timske ideje koje će doprineti lokalnoj zajednici.