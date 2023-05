Izvesno je da klimatske promene utiču na sve sfere naših života, pa tako donose i značajne promene u poslovanju i uopšte u privredi. Poljoprivreda je u Srbiji jedna od najjačih grana privrede, a uticaj klimatskih promena na ovaj sektor je najdirektniji. Zato ne čudi da i ovogodišnji 90. Poljoprivredni sajam protiče u znaku uticaja klime na poljoprivredu i obrnuto.

IPARD III program za period 2021-2027 pruža podršku poljoprivrednicima upravo u ovom polju i to kroz Meru 4 koja se odnosi na agro-ekološko-klimatkse mere i organsku proizvodnju, o čemu su svi zainteresovani na Sajmu poljoprivrede mogli da se informišu na štandu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u okviru IPARD III otvorenih vrata.

Ova mera osmišljena je kako bi podstakla poljoprivrednike na upravljanje zemljištem tako da se smanji negativni uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. Poljoprivredna gazdinstva trebalo bi osnažiti kako bi se lakše prilagodila klimatskim promenama, ali i podići im svest o značaju zaštite životne sredine, rekla je Marina Vujović, iz Odeljenja za upavljanje IPARD programom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Postoje četiri operacije u okviru ove mere, a ono što je karakteristično jeste da svaka ima propisane posebne uslove koje proizvođač mora da primenjuje u periodu od najmanje pet godina, jer smatramo da je za bilo kakav efekat postignut kroz ovakve prakse potrebno vreme“, objašnjava Vujović.

Podrška kroz Meru 4 biće obezbeđena u vidu godišnjeg plaćanja, po hektaru ukupne površine zemljišta na kojoj se sprovodi određena operacija. Pored toga, IPARD je prilika i za mlade poljoprivrednike do 40 godina, jer pruža značajan podsticaj, najavio je Slobodan Živanović iz odeljenja Ministarstva za upravljanje IPARD programom.

“Evropska komisija i naravno država Srbija, kroz sufinansiranje sredstava za mlade poljoprivrednike ispod 40 godina, vraća i do 70 posto do ukupne vrednosti prihvatljivih troškova za primarnu proizvodnju i ruralni turizam, za preradu je to 50 posto, a za investicije u obnovljive izvore i unapređenje standarda ima dodatnih 10 odsto povraćaja”, ističe Živanović.

Sve ove mere u okviru IPARD III programa služe da podignu konkurentnost na domaćem, ali i na tržištu EU, što se postiže kroz usaglašavanje sa EU standardima.

Za IPARD III program podrške Evropska komisija je utvrdila budžet u iznosu od 288 miliona evra za period 2021-2027.godine. Od ponuđenih 13 mera koje je Evropska komisija stavila na raspolaganje zemljama kandidatima za članstvo u EU, Republika Srbija se odlučila da sprovede sedam mera. U odnosu na IPARD II i do sada akreditovane mere, na raspolaganju korisnicima će biti i sledeće mere:

Mera 4 – Agro-ekološko klimatska mera i organska proizvodnja;

Mera 5 – Implementacija lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup;

Mera 6 – Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

Planirano je uvođenje i novih sektora kroz IPARD III program, kao što su sektora ribarstva, sektor za preradu žitarica i industrijskog bilja, a u okviru Mere 7, pored sektora ruralnog turizma, planirani su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i sektor usluga u ruralnim područjima.

Više o ulaganjima Evropske unije u poljoprivredni sektor Srbije možete pročitati OVDE.