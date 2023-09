Evropska noć istraživača održava se u Srbiji 14. put, a uz brojne aktivnosti širom zemlje, održana je i svečanost u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, koju su otvorili ambasador Evropske unije u Srbiji – Emanuele Žiofre, i ministarka nauke dr Jelena Begović.

Noć istraživača podrazumeva otvoren i besplatan sadržaj, održava se pod pokroviteljstvom Evropske komisije u 26 zemalja Evrope, odnosno u više od 400 gradova, uključujući i 24 grada u Srbiji. Cilj manifestacije jeste podizanje svesti javnosti o značaju i pozitivnoj ulozi nauke za društvo, tako što stavlja istraživače u fokus šire javnosti. Sadržaji su prilagođeni svim uzrastima, predznanje nije neophodno. Ovu manifestaciju u Srbiji organizuje Centar za promociju nauke.

Ambasador Žiofre je pozvao građane Srbije da posete događaje u okviru Evropske noći istraživača.

„Fond za nauku je jedan od naših ključnih partnera za podršku srpskim naučnicima. Pored ostalih važnih partnera, poput Instituta Biosens ​​u Novom Sadu i Fonda za inovacije. Opredelili smo ukupno 31,5 miliona evra za Fond za nauku, ali i za podršku neophodnim reformama i izgradnji kapaciteta naučnih i istraživačkih instituta u javnom sektoru, uključujući 16,5 miliona grantova naučnicima koji su sada izabrani. Naš fokus je da podržimo izvrsnost srpske nauke i istraživanja i da omogućimo briljantnim umovima koje ova zemlja ima da odu još dalje, kao deo šire agende EU za istraživanje i inovacije“, rekao je ambasador Žiofre.

On je dodao da je inovacija od suštinskog značaja za konkurentnost Evrope, kao da i pomaže u suočavanju sa aktuelnim izazovima, poput klimatskih promena.

„Program EU za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa, sa više od 135 miliona evra je najveći program te vrste i srećni smo što je Srbija uspešna pridružena zemlja“, zaključio je Žiofre.

Ministarka Begović je naglasila da Srbija ima bogatu tradiciju u istraživanju i nauci.

„Mnogi naši istraživači i naučnici zaista u svojim oblastima daju značajan doprinos na globalnom nivou. Njihova stručnost i predanost su neosporni, i mi se ponosimo njihovim uspesima. Veliki broj njih se usavršava u evropskim zemljama, gde stiču dragoceno iskustvo. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija posvećeni su poboljšanju položaja naučnika, inovatora i istraživača u Srbiji. Radimo na stvaranju podsticajnog ekosistema u našoj zemlji, kako bismo omogućili našim talentovanim istraživačima i naučnicima da se vrate u Srbiju i doprinesu razvoju naše naučne zajednice. Naša vizija je da Srbija postane centar izvrsnosti u oblasti nauke i inovacija, i radimo naporno kako bismo ostvarili taj cilj“, rekla je ministarka.

Prof. dr Biljana Šljukić Paunković, profesorka na Fakultetu za fizičku hemiju, naglasila je da je Evropska noć istraživača sjajna prilika da naučnici iz cele Srbije široj javnosti predstave svoja najnovija postignuća i da inspirišu mlade ljude da se bave naukom.

„Evropska noć istraživača se svake godine širi na nove gradove, te se ove godine održava u čak 24 opštine u Srbiji. Ovo je prilika za informisanje o značaju istraživanja i njegovom uticaju na svakodnevni život, kao i skretanje pažnje na aktuelna istraživanja u Srbiji i učešće srpskih istraživača u programima koje finansira EU“, zaključila je ona.

Tokom svečanog otvaranja 14. Evropske noći istraživača održan je i panel „Nauka i inovacije – mogućnost za razvoj”, na kome su učestvovali prof. dr Vladimir Crnojević, direktor Instituta Biosens, prof. dr Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost, dr Milica Đurić Jovičić, v.d. direktora Fonda za nauku i dr Marjana Brkić, v.d. direktora Centra za promociju nauke.

Svi učesnici su takođe imali priliku da u Muzeju nauke posete prezentaciju projekata koje finansira EU.

EU je do sada uložila 90 miliona evra za podršku inovacijama, ubrzanje rasta i podršku značaja i izuzetnosti naučnog istraživanja, uključujući komercijalizaciju istraživanja. Krajnji cilj ovih aktivnosti je vršenje pozitivnog uticaja na konkurentnost nauke na nacionalnom nivou budući da su tehnološke inovacije osnovna pokretačka snaga privrednog rasta.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON EUROPE” a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Manifestacija se realizuje kroz dva projekta: ReFocuS Art (The Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, kao i projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school), koji koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Za više informacija o lokacijama i programu 14. Evropske noći istraživača posetite zvanični vebsajt nocistrazivaca.rs.