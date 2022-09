Ove godine trinaesta „Evropska noć istraživača“, pod sloganom „Ulice pod svetlom nauke“ biće održana 30. septembra i 1. oktobra, od 16 do 22 časa, a gradovi domaćini manifestacije, pored ostalih, biće i Niš i Pirot.

O neraskidivim vezama nauke i umetnosti, posetioci će moći da saznaju na tri lokacije u Nišu, u Delta Planetu, Narodnom muzeju, Univerzitetskoj biblioteci “Nikola Tesla“ i jednoj u Pirotu, u Muzeju Ponišavlja.

O samoj manifestaciji i planiranim aktivnostima, tokom konferencije za medije održane u niškom EU Info kutku, govorile su prof. dr Aleksandra Pavlović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, koja je i lokalna koordinatorka „Evropske noći istraživača“, Jelena Bogdanović ispred Narodnog Muzeja u Nišu i Marijana Stojanović sa Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“.

Lokalna koordinatorka, prof. dr Aleksandra Pavlović podsetila nas je na važnost popularizacije nauke i približavanja dostignuća iz nauke i umetnosti najmlađoj publici. Ove godine tokom nedelje istraživača istražujemo graničenja, spajanja, prožimanja i sažimanja nauke i umetnosti, predstavlјajući naučna dostignuća kroz umetnost, ukazujući na to da su nauka i umetnost nezaobilazni deo svakodnevice.

Jelena Bogdanović nas je podsetila da je Narodni muzej već nekoliko godina aktivni učesnik manifestacije Evropska noć istraživača. Ove godine će u prostoru Književno memorijalne postavke Stevan Sremac/Branko Miljković (Aleksandra Nenadovića 2) biti održane tri radionice za decu nižeg školskog uzrasta čija će tema biti komad Stevana Sremca „Zona Zamfirova“.

„Nauka i umetnost u srcu biblioteke“, naslov je izložbe kojom će se Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“ u Nišu predstaviti na ovogodišnjoj manifestaciji.

„Želja nam je da podstaknemo interesovanje publike za pisanu reč o naučnim i umetničkim dostignućima koja vode rasvetljavanju istorijskih činjenica, a imaju i važnu ulogu u obrazovanju i kulturi. Cilj nam je da govorimo o životima i delima svetskih i srpskih velikana nauke i umetnosti, o izuzetnim ljudima koji nauku i umetnost nisu razdvajali.“ pojašnjava Marijana Stojanović iz ove ustanove. Želja priređivača izložbe je da podsete na naučna i tehnička dostignuća koja iznova menjaju umetnikov pogled na svet, kao i na organizacije kojima je u fokusu podizanje svesti o značaju nauke i umetnosti zarad poboljšanja kvaliteta naših života.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa “HORIZON EUROPE” koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. U ovogodišnju manifestaciju, koja se u Srbiji realizuje kroz dva projekta, uključeno je čak 26 gradova iz cele Srbije.

Projekat ReFocuS Art (The Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & school) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Sve informacije o sadržajima i dešavanjima ovogodišnje “Evropske noći istraživača” u Srbiji moguće je proveriti na sajtu https://www.nocistrazivaca.rs/.