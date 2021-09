Dvadeset četiri zavoda i instituta za javno zdravlje širom Srbije dobilo je danas specijalizovana vozila za transport vakcina i medicinskih timova zahvaljujući podršci Evropske unije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre prisustvovali su primopredaji vozila koja su opremljena prenosivim frižiderima i dodatnom opremom koja omogućava distribuciju vakcina uz obezbeđivanje hladnog lanca. Ovim putem vakcine će biti dostupne i u udaljenim zdravstvenim stanicama odnosno većem broju ljudi.

Takođe, EU nastavlja da finansijski podržava zapošljavanje 200 zdravstenih radnika, angažovanih u 23 zdravstvene ustanove u Srbiji, na novi period od tri meseca, čime su obezbeđeni dodatni ljudski resursi potrebni u borbi protiv epidemije kovida-19.

“U trenutku kada želimo vakcine da pošaljemo bilo gde u Srbiji, više nećemo da iznajmljujemo vozila, već čemo moći u roku od 10 do 12 sati gotovo do svakog mesta da dopremimo vakcine. Vozila će otići u 24 opštine, od Sombora, Kikinde i Subotice, do Pirota, Vranja, Užica ili Novog Pazara. Sve to možemo da uradimo zahvaljujući pomoći EU, koja samo u ovom projektu iznosi više od 600.000 evra. Za nas je veoma važno da kažemo hvala, jer su to pare tuđih poreskih obveznika. Mi smo time rešili značajan problem sa kojim smo se suočavali u distrivuciji vakcina”, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Pošto će ova vozila prevoziti vakcine, nadam se da će biti zauzeta, stalno u upotrebi i da će pomoći u ubrzavanju procesa vakcinacije, čak i u udaljenijim područjima, zahvaljujući sistemu isporuke u hladnom lancu. Solidarnost ostaje vodeći princip EU podrške Srbiji i mi smo posvećeni tome da podržimo potrebe Srbije, kako u obezbeđivanju neophodne medicinske opreme i ljudskih resursa, tako i zaštitom najugroženijih članova zajednice koji su u velikoj meri pogođeni tekućom pandemijom. Svi smo u ovoj pandemiji zajedno i samo zajedno mozemo da izadjemo iz nje, a u medjuvremenu zelim da se zahvalim lekarima i medicinskom osoblju koje i u ovom trenutku rade u borbi protiv pandemije”, rekao je šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Emanuele Žiofre.

Ambasador Žiofre simbolično je uručio ključeve vozila ministru za evropske integracije Jadranki Joksimović i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, a događaju su prisustvovale i direktorka kancelarije UNOPS-a Srbiji, Mikela Telatin, direktorka Instituta zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, kao i predstavnici zdravstevnih institucija koje su dobile donaciju.

Vozila su uručena Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Institutu za javno zdravlje Vojvodine, Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd i zavodima za javno zdravlje u Novom Pazaru, Subotici, Zrenjaninu, Кikindi, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Šapcu, Valjevu, Požarevcu, Кragujevcu, Ćupriji, Zaječaru, Užicu, Čačku, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Pirotu, Leskovcu, Vranju.

Ove podrška vredna blizu 1,2 miliona evra deo je većeg paketa EU pomoći ukupne vrednosti preko 10 miliona evra u medicinskoj i nemedicinskoj opremi isporučene tokom ove i prethodne godine u partnerstvu sa kancelarijom UNOPS-a u Srbiji.

Evropska unija je od početka pandemije podržala Srbiju u borbi protiv širenja virusa sa više od 77 miliona evra, od čega je 20,7 miliona evra utrošeno za hitnu podršku i najhitnije potrebe kako bi se ojačao zdravstveni sistem u Srbiji kako u kriznim situacijama tako i tokom redovnog funksionisanja.