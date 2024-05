Cirkularna ekonomija, zelena tranzicija u službi unapređenja društva, umetnost kao pokretačko telo promena i pojedinac kao centralni akter u izgradnji održive budućnosti okosnice su ovogodišnjeg Mikser festivala.

Ovogodišnji 13. po redu Mikser festival pod sloganom „Mikrotaktike“ otvoren je danas na Dorćol placu i traje do subote 25. maja.

Ova trodnevna manifestacija okuplja predstavnike različitih polja društvene delatnosti od arhitekata, umetnika, aktivista, preduzetnika, naučnika, inovatora i mnogih drugih, a sve u cilju diskusije o aktuelnim problemima sa kojima se globalno društvo susreće i građanskoj odgovornosti da se ono u budućnosti unapredi.

Na samom početku, predstavljen je projekat Next Gen Design koji, kako kaže Maja Lalić ispred festivala, „objedinjuje dosadašnje napore organizacije Mikser i njihovih saradnika da probude balkansku dizajersku scenu i usmere je ka promišljanju budućnosti i nalaženju inspiracije na balkanskom podneblju“.

Ovaj projekat podržan je od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa i predstavlja saradnju pet evropskih festivala: Barcelona Design Week, Vienna Design Week, What Design Can Do Conference, Skopje Design Week i Mikser festival.

Maja Lalić navodi da su u fokusu ovog projekta mladi evropski dizajneri.

„Next Gen Design osluškuje glas nove generacije na temu održivosti. Udružili smo snage sa još četiri festivala dizajna iz Evrope i shvatili da su brojni festivali svojvrsni ‘univerziteti u malom’. Oni su često mnogo adaptibilniji od školskih ustanova i imaju kontakta sa najinovativnijim i najprogresivnijim stvaraocima u svetu. To je jedinstvena prilika da mladi dođu u kontakt sa onim što se sada i već sutra dešava na polju kreativnih disciplina“, naglasila je Lalić.

Nakon predstavljanja projekta, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva otvorila je festival govorom na temu „Dizajneri na čelu cirkularne tranzicije“.

Halačeva je obraćanje publici započela naglasivši da čvrsto veruje u transformativnu moć kreativnih talenata u regionu. Ona je istakla i da vrlo ceni rad Miksera i njihovih partnerskih organizacija.

„Još jedan razlog za sreću, ali i ponos je činjenica da Evropska unija podržava ovaj predivan rad, a pored panevropske dizajnerske inicijative Next Gen Design podržane kroz Kreativnu Evropu, Mikser takođe sprovodi dva projekta koja su podržana kroz Horizont 2020, euPOLIS i HEART – koji za cilj imaju unapređenje javnog zdravlja u gradovima uvođenjem rešenja zasnovanih na prirodi u prakse urbanog planiranja kako bi se poboljšalo urbano zdravlje i smanjile zdravstvene nejednakosti“, rekla je Halačeva.

Ona je naglasila da, iako često potcenjena, uloga kulturnih i kreativnih sektora u zelenoj i cirkularnoj tranziciji je ključna.

„Zato program Kreativna Evropa preduzima mere za smanjenje klimatskih i ekoloških uticaja, pružajući smernice za usklađivanje kreativnih projekata sa ciljevima Evropskog zelenog dogovora. Još jedna značajna inicijativa EU u ovoj oblasti je Novi evropski Bauhaus, pokrenut pre dve godine, koji povezuje EU Green Deal (Evropski zeleni dogovor) sa našim svakodnevnim životima i životnim prostorima, spajajući estetiku, održivost i inkluziju. Brzo je postao katalizator za transformaciju Green Deal-a, osiguravajući socijalnu inkluziju i participaciju“.

Podsetila je da su srpski akteri kvalifikovani za korišćenje ovih programa, pozivajući ih da učestvuju jer „zelena tranzicija oblikuje budućnost naših društava i potrebno nam je svo kreativno i inovativno znanje da bi se postigli ciljevi.

Zamenica šefa Delegacije EU naglasila je ključnu ulogu dizajna u ovom pogledu, ističući da je to moćna sila za promene.

„Sa ovim ambicijama, pokrećemo program Next Gen Design kako bismo podstakli evropski sektor dizajna da stvara i širi održive dizajne koji doprinose EU Green Deal-u. Prepoznajući potencijal inovacija koje pokreću mladi, Next Gen Design odgovara na hitnu potrebu za svežim perspektivama u kreiranju održive budućnosti. Ojačavanjem mladih dizajnera i pojačavanjem njihovih glasova, ovaj projekat ima za cilj da premosti jaz između vizije i akcije i približi nas zelenijoj, pravednijoj budućnosti“.

Projekat zagovara transformativnu promenu u industriji, osnažujući dizajnere i potrošače da prihvate zelene prakse, što čini važan korak ka tome da održivi dizajn postane norma.

„Opremajući mlade dizajnere alatima i znanjem za pokretanje promena, podstičemo evropske zemlje da pređu na cirkularniju ekonomiju i smanje klimatski uticaj“, zaključila je Halačeva.

Svojim govorom Halačeva je otvorila centralni deo Mikser festivala koji nosi naziv „Mikser razgovori“, a koji za cilj ima promišljanje novih načina za rešavanje savremenih društvenih i ekoloških izazova.