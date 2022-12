Čak 46 žrtava trgovine ljudima indentifikovano je prošle godine u Srbiji, a ove godine je taj broj značajno porastao – rečeno je na tribini, povodom projekcije filma „Osnažena“, koji se bavi temom trgovine ljudima.

Projekcija dokumentarne TV priče „Osnažena“, autorke Milice Kravić Aksamit, održana je u subotu 17. decembra u Kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu.

Sam film govori o problemu trgovine ljudima i institucionalnoj diskriminaciji žena koje su preživele ovaj zločin i šta je pravno gledano neophodno obezbediti žrtvama. Takođe, autorka filma ispituje kakve su politike zaštite žrtva u Srbiji.

Film opisuje iskustvo Kelorine Skarabej, čiji je identitet sakriven imenom sačinjenim od imena istočnoafričkih buba, odakle i ona potiče. Svedočanstvo je istinito.

Nakon projekcije, usledila je tribina na kojoj su učestvovali Mira Novaković Ilin iz Humanitarnog centra u Novom Sadu i pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević, kao i autorka filma Milica Kravić Aksamit. Tribinu je vodila novinarka Vanja Ðurić.

„Ustanovili smo da su najranjivije grupe upravo žene i deca. Žene su imale potrebu da iskažu svu muku i bol kroz koje su prošle“, izjavila je Mira Novaković Ilin.

„Ono što nosi rad sa žrtvama trgovine ljudima jeste i činjenica da je njima nekada potrebno više vremena da podele svoje iskustvo nego što zvanični procesi pretpostavljaju“, rekao je pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević i naglasio da je broj ljudi koji su u prethodnih nekoliko godina identifikovani kao žrtve neophodno pomnožiti sa tri, kako bi se zaista stekao pravi utisak o broju ljudi koji imaju to iskustvo.

„Na početku migrantske krize mi nismo zvanično smeli da pružimo psihološku podršku žrtvama, već smo to radili tajno, na radionicama šivenja, tokom pružanja hrane, pelena i slično, jer Komesarijat za izbeglice to tada nije dozvoljavao“, podvukla je Novaković Ilin.

Kovačević je izjavio da je izuzetno važno da se “vladavina prava na granice, kako bi ljudi, koji su žrtve kršenja međunarodnog prava na ovaj način, osetili da mogu da se obrate institucijama”.

Autorka filma naglasila je da je senzibilisanost novinara neophodna kada je rad na ovim i sličnim temama u pitanju.

„Mi novinari na početku ne smemo biti populisti, moramo voditi računa na koji način i kojim jezikom govorimo. Moramo imati na umu da ne smemo da ih retraumatizujemo i povredimo svojim pristupom“, zaključila je autorka dokumentarne TV priče Milica Kravić Aksamit.

Ovaj film deo je akcije Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima u Srbiji, koja se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019 – 2022, koji sprovodi Savet Evrope.