Povodom Međunarodnog dana devojaka i žena u nauci pozivamo vas na predavanje „Žene u nauci: prilike i mogućnosti“ koje će se održati u EU info kutku Niš, Vožda Karađorđa 5, u petak 10. februara sa početkom u 12 časova.

Žene su manje zastupljene u najplaćenijim poslovima u oblastima nauke i tehnologije što se negativno odražava na njihovu konkurentnost na tržištu rada, ali i na učešće žena u građenju zajedničke budućnosti. Kako bismo podstakli da devojke i žene češće biraju, a zatim uspešno započinju i vode karijeru u oblasti nauke, organizujemo predavanja koja će voditi:

Jelena Matejić, asistentkinja na Departmanu za računarske nauke Prirodno matematičkog fakulteta u Nišu – „Sličnosti i razlike nastavne i naučne prakse u Srbiji i zemljama EU“ ,

„Sličnosti i razlike nastavne i naučne prakse u Srbiji i zemljama EU“ Jana Urošević, menadžerka projekata AFA mreže – „Žene u STEAM-u (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika).

LINK za prijavu

Često čujemo da je naš sistem školovanja zastareo i da su naučni metodi koje koristimo davno prevaziđeni. Razgovaraćemo o evropskim praksama u nastavi i nauci i na koji način ih možemo implementirati u naš sistem školovanja, usavršavanja i puta ka uspehu. Sa Jelenom Matejić u prvom delu predavanja pokušaćemo da dođemo do odgovora da li je obrazovanje, učenje i život studenata isti u svim zemljama Evrope?

Zaključno sa 2030. godinom, u cilju očuvanja posla, 200 miliona žena moraće da se posveti prekvalifikaciji ili usavršavanju na polju digitalnih veština. Istovremeno, velika potražnja za talentima u tehnološkom sektoru predstavlja jedinstvenu priliku za žene. Zajedno sa Janom Urošević ćemo razgovarati o glavnim razlozima za manjak žena u STEAM- u, o tome šta možemo da uradimo da premostimo rodni jaz, kao i o prilikama i mogućnostima za žene u ovim oblastima. Sajber bezbednost kao izbor karijere među ženama biće još jedna od tema o kojoj će Jana govoriti iz ugla poglavlja Evropske fondacije Women4Cyber, koje je AFA otvorila u martu 2022. godine s obzirom da se predviđa da će do 2025. procenat zaposlenih žena u ovoj oblasti porasti na 30%, dok se do 2030. očekuje porast do 35%.

O predavačicama:

Jelena Matejić je asistent na Departmanu za računarske nauke PMF-a u Nišu, gde je i student doktorskih studija. Uživa u pozivu predavača i radu sa studentima. Rado učestvuje u IT radionicama, projektima i događajima, gde se najviše raduje novim poznanstvima i razmeni znanja i iskustava.

Predavanje Jelene Matejić oslanjaće se delom i na iskustvo koje je stekla tokom realizacije Erasmus + projekta “TeComp -Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences”. Na ovom projektu je učestvovalo 11 Univerziteta iz šest zemalja i u okviru njega su partneri iz programskih zemalja Španije, Belgije, Češke i Slovačke držali radionice i treninge sa ciljem poboljšanja nastavnih kompetencija nastavnog osoblja iz Srbije i Albanije.

Jana Urošević je menadžerka projekata AFA mreže. AFA je globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije, koji su najveći pokretači ekonomskog i socijalnog razvoja. Posebnu pažnju organizacija posvećuje promovisanju STEAM oblasti među devojčicama i uključivanje što više žena u kreiranje digitalne civilizacije. AFA je jedinstvena organizacija u svetu po tome što podjednako uključuje i muškarce verujući da je jedino zajedničkim radom moguće postići brze promene i ravnopravno društvo u kome će svi imati jednake mogućnosti ne samo da učestvuju u novoj digitalnoj civilizaciji, već i da daju doprinos njenom daljem razvoju.