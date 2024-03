Da li znate šta su zgrade gotovo nulte energije? U ovakvim zgradama, ključne su dve komplementarne tehnologije – solarni ili drugi sistemi za generisanje obnovljive energije i moderna spoljna termalna izolacija.

Ova vrsta zgrade predstavlja zaokružen sistem koji minimalno troši energiju, proizvodi sopstvenu električnu energiju, i distribuira viškove u državnu elektro-mrežu. To omogućava zgradi da troškovno dođe na „nulu“ najčešće u zimskim mesecima, kada se napaja iz elektro-mreže.

Heike Erhorn Klutig, menadžerka pri Fraunhofer institutu, na samitu Berlinskog procesa u Sofiji istakla je prednosti zgrada nulte energije i samog pristupa koji se još unapređuje.

Srbija je među zemljama sa najnižom energetskom efikasnošću u Evropi. Svetska Banka procenjuje da 35 odsto potrošnje energije u kućama, 40 odsto u javnom sektoru i 25 odsto energije u industrijskom i komercijalnom sektoru mogu biti deo ušteda, imajući u vidu neiskorišćene potencijale. Na primer, 300 do 400 hiljada stambenih zgrada neme termalnu izolaciju. Ovo je veliki izazov za ceo Balkan u godinama koje dolaze.

„Zgrade nulte energije ne moraju da izgledaju drugačije od uobičajenih građevina, ali one pružaju veći komfor, niske račune za energiju i imaju visoku održivost za same korisnike i za životnu sredinu. Trenutno se fokusiramo na klimatski neutralne zgrade i zgrade više energije (plus energy buildings).“

Svrha projekta „Energetska efikasnost u zgradama javne uprave u Srbiji“ je unapređenje energetske efikasnosti kroz renoviranje/zamenu tzv. omotača zgrada (fasade, prozori itd), kao i sistema za grejanje i ventilaciju u cilju uštede energije i unapređenja bezbednosti i komfora korisnika. Zahvaljujući EU i Nemačkoj razvojnoj banci (KfW), koji obezbeđuju finansiranje u iznosu od 77,68 miliona evra, uskoro će 35 javnih zgrada biti rekonstruisano, solarni paneli će biti instalirani na 125 zgrada, a biće završene i prve zgrade skoro nulte energije.

Planirane mere na zgradama doprineće uštedi troškova električne energije, ali i boljim uslovima boravka za krajnje korisnike. Biće povećan energetski potencijal odabranih zgrada, korišćenjem energije iz obnovljivih izvora. Građani će dobiti održivije, efikasnije okruženje sa pouzdanijim snabdevanjem. To je ujedno i osnova za usaglašavanje Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u energetskom sektoru. Projekat je usmeren na energetski efikasnu rekonstrukciju javnih zgrada na Zapadnom Balkanu, iz administrativnog, zdravstvenog i obrazovnog sektora (npr. škole, bolnice, vrtići, upravne zgrade i druge).

Očekuje se i realizacija rekonstrukcije jedne ili dve zgrade do standarda gotovo nulte energije – Near Zero Energy (NZEB). Počev od 2019, sve nove javne zgrade u Evropskoj uniji moraju da zadovolje taj standard.

U okviru šireg finansiranja od strane KfW, potpisana su dva značajna ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u iznosu od 25,68 miliona evra iz fondova EU, posredstvom Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF), iz Regionalnog programa za energetsku efikasnost (REEP), i nacionalnog doprinosa, što je označilo početak realizacije projekta.

U ime nemačke vlade, KfW je prethodno obezbedio subvencionisani kredit za ovaj projekat (subvencija je obezbeđena iz nemačkog saveznog budžeta) u iznosu od 50 miliona evra. Dodatno, Vlada Republike Nemačke izdvojila je dva miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje neophodne ekspertske podrške. Očekuje se da će, zahvaljujući ovom projektu, godišnje emisije ugljen dioksida u rekonstruisanim zgradama biti smanjene za najmanje 40 odsto. Ukupno smanjenje emisija CO2 iznosiće oko 11.750 tona. Poređenja radi, potrebno je milion stabala drveća da bi se ta količina CO2 apsorbovala.

Podrška EU Srbiji u oblasti energetike od 2000. iznosi preko milijardu evra. EU trenutno unapređuje energetsku efikasnost nekoliko bolnica u Beogradu, uključujući najveću bolnicu – VMA. EU je do sada obezbedila bespovratna sredstva za mere energetske efikasnosti u 200 zgrada u Srbiji, od vrtića i škola do drugih velikih bolnica i zgrada državnih institucija.

