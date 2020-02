Dragoljub Petrović – Mediji moraju da budu savest društva

Kakve poruke mediji šalju, kako prepoznati manipulaciju i „dešifrovati“ poruke koje dobijamo u svakodnevnim vestima? O ovim temama razgovaramo sa medijskim stručnjacima u novom serijalu javnih događaja „Medijsko prelistavanje sa…“ koje je EU info kutak u Nišu pokrenuo krajem 2019. godine. Naš novi gost bio je Dragoljub Draža Petrović, novinar i kolumnista, glavni i odgovorni urednik lista Danas.

Uz veliko interesovanje građana, u prepunom EU info kutku, razgovarali smo o aktuelnim vestima koje su obeležile prethodni period, uz osvrt na to kako o istim temama mediji sasvim različito izveštavaju.

Petrović je ovom prilikom istakao da postoje velike podele u društvu i da se mediji često dele na režimske i opozicione, iako bi uloga medija morala da bude da objektivno i profesionalno izveštavaju, bez zauzimanja strana.

„Mediji moraju da budu savest jedne države, jednog društva. Zavisi od toga da li su dobronamerni ili zlonamerni, oni faktički menjaju stvari, pokušavaju da vlast, one koji nisu na vlasti i one koji su neki deo društva usmere u pravom smeru, da rade za dobrobit građana, to je osnovna funkcija medija“ poručuje Petrović.

Petrović kaže da je vrlo važno da građani, pre svega, moraju da imaju neku vrstu medijske pismenosti i da znaju da razlikuju medije po kvalitetu, ukazujući pritom da u Srbiji to nije slučaj, imajući u vidu najveći deo najtiražnijih i najgledanijih medija.

Kako dodaje, medijska pismenost mora da se podigne na viši nivo kako bi ljudi lakše razlučili šta je tačna, a šta lažna vest, ali je put do potpune medijske pismenosti dugotrajan proces.

Tokom prelistavanja sa Dražom Petrovićem analizirali smo kako su mediji izveštavali o nekim aktuelnim temama u minulom periodu, poput zagađenja vazduha, sukoba kablovskih operatera, kao i tema koje se tiču političke scene u Srbiji.

Prvo medijsko prelistavanje u EU info kutku organizovano je decembra 2019. godine sa Aleksandrom Nikšić, urednicom servisa BBC na srpskom jeziku.

