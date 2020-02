Festival evropskog filma u Beogradu

VIII Festival evropskog filma nakon turneje u 17 gradova na 22 lokacije širom Srbije, konačno pred beogradskom publikom.

Od 31. januara do 3. februara, ljubitelji sedme umetnosti uživaće u šest evropskih i jednom domaćem filmu. Ulaz na sve projekcije je kao i do sada besplatan uz ulaznice koje možete rezervisati putem broja telefona 011/4045-400, e-maila info@euinfo.rs ili lično i preuzeti ih u EU info centru, Kralja Milana 7, Beograd, od ponedeljka 27. januara do petka 31. januara u periodu od 10 do 19 časova.

VAŽNO: Kada rezervišete ulaznice, potrebno je da u roku od 24h dođete po njih u EU info centar. Ukoliko ne dođete po ulaznice, smatraćemo da ste odustali i ustupićemo ih prvim sledećim zainteresovanim osobama. Jedna osoba može rezervisati maksimalno 2 ulaznice za najviše 3 filma.

Svečano zatvaranje turneje ovogodišnjeg festivala biće 31. januara u 18h u EU info centru u Beogradu. Festival zatvara domaći film, pobednik FEST-a 2019. godine “SLUČAJ MAKAVEJEV ILI PROCES U BIOSKOPSKOJ SALI” Gorana Radovanovića, koji istražuje poziciju umetnika u socijalističkoj Jugoslaviji i usredsredjuje se na političku i društvenu klimu u kojoj je sa javnih govornica i pod pokroviteljstvom Komunističke partije osuđivan film Misterije organizma.

Publici će se obratiti Pol Anri Prese iz Delegacije EU u Srbiji i Marija Stevuljević iz EU info centra.

Nakon srpskog filma, naredna tri dana će biti prikazano šest evropskih filmova od 18h i 20h.

Program pogledajte ovde.

Festival evropskog filma deo je kampanje #EUzaTEBE, kojom građanima i građankama približavamo Evropsku uniju.

PROGRAM

– Petak 31.01.2020. u 18h

SLUČAJ MAKAVEJEV ILI PROCES U BIOSKOPSKOJ SALI

Goran Radovanović (2019)

Zemlje: Srbija

Distribucija: Oktobar film

Sinopsis: Film Slučaj Makavejev ili proces u biskopskoj sali istražuje poziciju umetnika u socijalističkoj Jugoslaviji i usredsredjuje se na političku i društvenu klimu u kojoj je sa javnih govornica i pod pokroviteljstvom Komunističke partije osuđivan film Misterije organizma.

Žanr: Dokumentarac

– Subota 01.02.2020. u 18h

ĆUTANJE DRUGIH (EL SILENCIO DE LOS OTROS)

Almudene Karasedo, Roberta Bahara (2018)

Zemlje: Španija, SAD

Distribucija: Cinephil

Sinopsis: Tišina drugih otkriva veliku borbu žrtava četrdesetogodišnje španske diktature pod generalom Frankom, koje i dan danas traže pravdu. Sniman tokom šest godina, film prati preživele koji pripremaju revolucionarnu „argentinsku tužbu“ i bore se protiv tišine o zločinima protiv čovečnosti i prikazuje zemlju koja je i dalje podeljena posle četiri decenije demokratije.

Žanr: Dokumentarac

Teme: Sukobi, pravda, aktuelna pitanja, ljudska prava, istorija

Prestižne nagrade: Nagrada publike Panorama na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, Mirovna nagrada na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, nagrada Goja za najbolji dokumentarac

– Subota 01.02.2020. u 20h

DIJAMANTINO

Gabrijela Abrantesa i Daniela Šmita (2018)

Zemlje: Portugal, France, Brazil

Distribucija: Charades

Sinopsis: Dijamantino, najveća svetska fudbalska zvezda, gubi svoj karakteristični osećaj za loptu i, osramoćen, završava karijeru. Tragajući za novim smislom života, internacionalna ikona kreće na urnebesnu odiseju i na tom putu susreće se sa neo-fašizmom, izbegličkom krizom, genetskim modifikacijama i poterom za izvorom genijalnosti.

Žanr: Drama, komedija

Teme: Migracije, sport, politika

Prestižne nagrade: Velika nagrada kritike u Kanu, Cine Ceará Feature Film Trophy, nagrada žirija na filmskom festivalu u Filadelfiji

– Nedelja 02.02.2020. u 18h

BELGIJSKI KRALJ

Petera Brosensa i Džesike Vudvort (2016)

Zemlje: Belgija, Holandija, Bugarska

Distribucija: Be for film

Sinopsis: Kralj Nikolas III je usamljenik koji oseća da živi pogrešan život. Kreće u zvaničnu posetu Istanbulu sa britanskim rediteljem, Dankanom Lojdom, kog je Palata unajmila da snimi dokumentarac koji treba da prikaže monarha u boljem svetlu. Kralj saznaje da je Valonija, regija na jugu Belgije, proglasila nezavisnost i on mora smesta da se vrati kući kako bi spasio kraljevstvo. Čak je objavio da će sam napisati govor. Dok se spremaju da krenu, solarna oluja udara zemlju i izaziva prekid komunikacije i vazdušnog saobraćaja. Nema telefona. Nema aviona. Da stvari budu gore, obezbeđenje u Turskoj odbija kraljev predlog da se kući vrate kolima. Međutim, kralj nema nameru da sedi i čeka da oluja prođe. Lojd smišlja plan za bekstvo koje uključuje cvetne haljine i Bugare koji pevaju.

Žanr: Drama, komedija, Road Movie

Teme: Politika

Prestižne nagrade: nagrada filmskog festivala u Avansi za najbolji igrani film, nagrada Don Kihot filmskog festivala u Avansi, posebno priznanje za najbolji scenario filmskog festivala u Avansi, nagrada Magritte za najboljeg glumca, Velika nagrada Međunarodnog filmskog festivala u Odesi

– Nedelja 02.02.2020. u 20h

KRVAVO MLEKO (PETIT PAYSAN)

Ibera Šaruela (2017)

Zemlja: Francuska

Distribucija: Heretic

Sinopsis: Pjer je tridesetogodišnji mlekar. Život mu se vrti oko farme koju je nasledio, krava, sestre koja je veterinar i roditelja. Kada se u Francuskoj pojave prvi slučajevi epidemije, Pjer saznaje da je jedna od njegovih krava zaražena. Farma je sve što ima i on će uraditi sve kako bi je spasio.

Žanr: Drama

Teme: Životna sredina, društvena pitanja, životinje

Prestižne nagrade: Nagrada Cezar za najbolji film prvenac, nagrada Cezar za najboljeg glumca, nagrada Cezar za najbolju glumicu u sporednoj ulozi

– Ponedeljak 03.02.2020. u 18h

STRANAC U RAJU

Gvida Hendriksa (2016)

Zemlja: Holandija

Distribucija: cats&docs

Sinopsis: U jednoj učionici na Siciliji, unutar zidina Tvrđave Evropa, nedavno pristigle izbeglice slušaju predavanja nastavnika koji ima neke prilično neuravnotežene osobine. U jednom trenutku on nemilosrdno odbacuje izbeglice – u drugom ih smireno grli. Na granici dokumentarca i fikcije, STRANAC U RAJU istražuje odnose moći između Evrope i izbeglica. Evropa je predstavljena kao nastavnik koji vuče svoj razred izbeglica u očaj. Molba koja se graniči s nemoralnim; dobrodošlica puna krivice i kompromis između njih koji postaje zvanična politika: STRANAC RAJU je nepokolebljiv filmski esej o mehanizmima uz pomoć kojih Evropa zadovoljava potrebu izbeglica za srećom.

Žanr: Dokumentarac

Teme: Migracije, politika, aktuelna pitanja, pravda, društvena pitanja

Prestižne nagrade: Specijalna nagrada žirija na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu, posebno priznanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Madridu.

– Ponedeljak 03.02.2020. u 20h

DALEKI LAVEŽ PASA

Simona Lerenga Vilmonta (2017)

Zemlje: Danska, Švedska, Finska

Distribucija: Cinephil

Sinopsis: Desetogodišnji Oleg živi u istočnom delu Ukrajine – ratnoj zoni u kojoj često odjekuju protivvazdušne vatre i rakete. Ponekad su ovi zvuci daleko, a nekad zastrašujuće blizu. Iako su mnogi napustili ovo opasno područje, Oleg je ostao sa svojom bakom koja je o njemu brinula otkako mu je umrla majka. Nemaju kuda da odu. Čekajući da se rat završi, Oleg provodi vreme sa svojim mlađim rođakom Jarikom i starijim dečakom Kostjom. Zajedno idu u avanture, pričaju o tome šta čini pravog muškarca, testiraju svoje granice – ali nekad odu predaleko. Ovaj film prati jednu godinu Olegovog života i naglašava vezu koju ima sa bakom. Držeći se Olegove priče, Daleki lavež pasa prikazuje kakav efekat rat ima na decu.

Žanr: Dokumentarac

Teme: Mladi, sukobi, ljudska prava

Prestižne nagrade: Nagrada za debi na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu, nagrada DocAviv za najbolji film u međunarodnoj konkurenciji.



