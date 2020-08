Platforma za online učenje o EU programima

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva za evropske integracije i EU info centra, razvijena je platforma za onlajn učenje. Platforma je namenjena svima kojima su potrebne detaljne informacije i onlajn obuka za pripremu i sprovođenje projekata kojima žele da konkurišu za neki od EU programa dostupnih u Srbiji.

Budući da interesovanje za učešće u EU programima raste i da sve više institucija, organizacija, preduzeća, naučnih i obrazovnih, kao i ustanova kulture, ali i pojedinaca ima ideje za projekte i žele da učešćem u nekom od programa unaprede svoj rad, onlajn platforma predstavlja otvorenu i potpuno besplatnu mogućnost za dobijanje kvalitetnih informacija i veština za pisanje projekata.

Srbiji je u ovom trenutku dostupno 12 EU programa, a na ovoj stranici možete pronaći detaljne informacije i potrebne linkove o tim programima. Naša misija je da vam olakšamo put do prijavljivanja projekta za neki od navedenih programa i da na kraju tog procesa ostvarite uspeh tako što će vaš projekat biti odobren, a vi početi da ga sprovodite.

U svemu tome, veliku pomoć pružiće vam nova platforma za onlajn učenje koju smo i razvili u te svrhe. Cilj platforme je da kroz nekoliko jednostavnih koraka dođete do literature za kojom ste do sada bili prinuđeni da tragate na više različitih sajtova, stranica, linkova itd. Na platformi je, u vidu vebinara i snimljenih radionica postavljena i celokupna obuka za pripremu i implementaciju projekata koju je projekat „Podrška učešću u EU programima“ uz pomoć iskusnih eksperata sproveo u prethodnom periodu. Objedinjujući sve to na jednom mestu, na ovoj platformi, omogućeno vam da kroz 6 modula podeljenih na tematske celine, a u okviru kojih se nalaze pisani, video i audio materijali, kao i testovi za samoprocenu, dođete do obaveznog, završnog testiranja.

Rezultati krajnjeg testa pružiće vam uvid u to na kom nivou uspešnosti pripreme projekta se nalazite, gde su potrebne korekcije i na koji način je moguće unaprediti predlog projekta. Na platformi postoji i odeljak sa najčešće postavljanim pitanjima i odgovorima, u kojem ćete moći da dobijete dodatna razjašnjenja koja su vam neophodna, kao i tehnička podrška za sve detalje iz te oblasti. I na kraju, kada uspešno položite završni test, čeka vas sertifikat!

Pristup platformi je veoma lak. Naime, potrebno je da se registrujete na osnovnoj stranici E-learning platforme, registracijom se otvara mogućnost za kreiranje sopstvenog profila u okviru koga ćete dobiti pristup svim radnim materijalima.