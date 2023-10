U srcu vojvođanske ravnice, gde je multinacionalnost i kulturološka raznovrsnost prva asocijacija, talenat i strast mladih sportista dobijaju krila. Ovaj deo Srbije, bogat istorijom i ponosan na svoje nasleđe, takođe je mesto odakle dolaze neke od najsjajnijih sportskih zvezda.

Odbojkaši braća Grbić, košarkaš Jokić – smo su neki od sportista poteklih iz Vojvodine, a čiji podvizi se prepričavaju ne samo u Srbiji, već i na globalnom nivou.

Baš zbog činjenice da imamo sportiste koji inspirišu, pitali smo čoveka koji je igrao u reprezentaciji sa braćom Grbić, nekadašnjeg odbojkaša a sada sportskog psihologa Andriju Gerića kakav značaj imaju kampanje poput Evropske nedelje sporta:

“Ovakve vrste manifestacija služe da podsete i skrenu pažnju ljudima da vežbaju, da se kreću i urade nešto korisno za sebe i svoje telo svakog dana”, kaže Gerić.

Pomenuti Nikola i Vladimir (Vanja) Grbić, odbojkaški virtuozi iz malog mesta Kleka, postali su oličenje sportske hrabrosti i izuzetnosti. Njihove priče o usponima, padovima i najvažnije, upornosti, postale su svetionik za buduće generacije.

Nakon uspešne karijere u odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, Vanja Grbić u cilju prenošenja znanja i ljubavi prema odbojci osnovao je svoj odbojkaški kamp – mesto gde se snovi mladih odbojkaša počinju da se ostvaruju.

Uspehe sportista iz Vojvodine prepoznali su i u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, tako je Vanja Grbić bio jedan od sagovornika na vebinaru “Oni su heroji” EU info mreže.

Gerić kaže da je kroz dugoročne naučne studije dokazano da ljudi koji vežbaju duže i kvalitetnije žive.

“Mislim da je to dovoljan razlog da svako bar dva puta nedeljno nešto radi fizički po 45 minuta”, kaže bivši reprezentativni srednji bloker.

Još jedan izazov vremena u kom živimo jeste da često smetnemo sa uma da je neophodno vežbati.

“Da li je to baš neki određeni sport ili su to vežbe oblikovanja ili intenzivna šetnja, to nije toliko bitno. Sa jedne strane i država bi trebalo da teži da ima zdravije građane i građane koji su zadovoljniji, a sa druge i čovek se posle vežbe bolje oseća jer posle vežbanja mozak oslobađa hormone zadovoljstva. Edukacija je uvek potrebna, zato što ljudi troše ogromne količine vremena pred ekranima i televizorom tražeći zabavu, a mogu da izdvoje 30 minuta svog vremena za zdravlje i vežbanje.”

I Bačka ima sportiste za ponos. Iz Sombora, svi znamo, dolazi Nikola Jokić, čarobnjak sa košarkaškom loptom i ponos ovog grada, čije ime je sada zahvaljujući sportskim komentatorima i društvenim mrežama vrlo poznato u Sjedinjenim Državama. On je ostvario san koji mnogi dele – već sada uspešnu karijeru u NBA ligi i verovatno još mnogo pobeda u budućnosti.

Kako bi Srbija i u budućnosti imala uspešne profesionalne sportiste, ali i mesto gde će rekreativci moći da se kvalitetno bave različitim aktivnostima, neophodne su investicije. Pored sportskih sala i slične infrastrukture, Evropska unija je uložila sredstva u sela i gradove širom Vojvodine, poput naselja Subotice, Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Sente. U tim mestima, deca sada imaju terene i igrališta koja su prilagođena njihovim potrebama. Svako driblanje, svaka smučka i svaki servis postaju koraci ka boljoj budućnosti.

Sve navedeno jeste i više od sporta. Radi se zajedništvu, međusobnoj podršci, kreiranju mesta gde snovi postaju stvarnost. Evropska unija je deo i ovog putovanja, gradeći mostove između prošlosti i budućnosti, kroz igru i sportsku strast.

Evropska nedelja sporta održava se od 23. do 30. septembra. Ovogodišnja kampanja je 9. po redu u organizaciji Evropske komisije, a po 6. put se održava u Srbiji. Cilj aktivnosti je da skrenu pažnju na važnost fizičke aktivnosti za zdravstveno stanje pojedinca.

Više o realizovanim aktivnostima možete videti na vebsajtu Evropske nedelje sporta